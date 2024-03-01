У пʼятницю, 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. В місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Telegram-канали та так званий "губернатор" тимчасової окупаційної влади рф у Севастополі Михайло Развожаєв.

Згідно з даними "ЧП/Cевастополь", повітряну тривогу в місті оголосили о 14:34. Зокрема, як стверджує "Крымский ветер" в місті пролунав гучний вибух, а над Севастопольською бухтою видніється димова завіса.

За словами очевидців, пролунало щонайменше п'ять вибухів. Тим часом так званий "губернатор" тимчасової окупаційної влади росії Михайло Развожаєв стверджує про роботу протиповітряної оборони.

В Євпаторії, а також Сакському районі, як пише "Кримский ветер", активно працює протиповітряна оборона росіян. В небі видніється дим.

"ЧП/Cевастополь" стверджує про те, що терористи, нібито, збили 8 ракет над Чорним морем.

Є приліт по військовій базі, у Севастополі та Сакському районі

Очевидці заявляють про проліт по військовій базі у Гвардійському Сімферопольського району. Тим часом протичовновий літак Бе-12 патрулює вздовж західного узбережжя Криму

Наші джерела повідомляють, що є влучання в Севастополі та в Сакському районі, - пише "Кримский ветер".

Тим часом Развожаєв стверджує про те, що дим у районі Севастопольської та Південної бухт, нібито, є табельним засобом маскування.

В Севастополі рухаються швидкі, в центрі знову лунають вибухи

Як пише "Атеш", в Севастополі кудись їдуть швидкі. Тим часом інші Telegram-канал повідомляють про чергові вибухи в центрі місті, втім, не такі гучні, як попередні.

Пропагандистський "ЧП/Севастополь" стверджує про підліт нових ракет.

Раніше ми писали про те, що у Зеленського зробили заяву щодо мобілізації.