Чоловік стежив за полігонами ЗСУ в Миколаївській області, а інформацію про це передавав агенту ФСБ. За це його засудили до 15 років в'язниці. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, ворожий поплічник був на зв'язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в Донецьку і працює на ФСБ.

На нього чоловік за власною ініціативою вийшов через популярний месенджер і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів.

Крім того, щоб отримати "потрібну" інформацію, він намагався "втемну" використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань.

Зловмисником є інструктор з тактичної підготовки місцевої громадської організації. Під виглядом тренувань на полігонах він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів із боєприпасами Сил оборони.

Контррозвідники затримали його "на гарячому" в лютому 2023 року. Під час обшуку у квартирі затриманого вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

За матеріалами спецслужби суд призначив йому 15 років в'язниці.

Раніше ми писали про те, що СБУ затримала ексвчительку, яка "здавала" українців під час боїв за Харківщину.