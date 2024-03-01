Національний банк України у перший день весни випустив пам'ятну моменту "Батьківське щастя". Про це повідомила пресслужба регулятора.

Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - до 100 000 штук у сувенірній упаковці.

Гурт монети - рифлений. Елемент оздоблення - тамподрук.

На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено композицію: батьківські руки, які ласкаво тримають ніжки немовляти, що символізує довіру, відчуття захисту та любов, яка єднає сім’ю (по центру); напис УКРАЇНА (угорі по центру), під яким малий Державний Герб України, номінал 5 та графічний символ гривні ₴, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від рук) та внизу по центру - рік карбування монети 2024 (нуль зображено у формі серця).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (елемент оздоблення - тамподрук). Брязкальце, що сяє на тлі нічного неба, немов місяць, дарує відчуття спокою та затишку. Воно освітлює шлях дитини у світ мрій та фантазій, даруючи безтурботні сни.

Художник - Владислав Яровий, скульптор - Володимир Атаманчук.

Також у квітні цього року буде введена в обіг пам’ятна монета "Батьківське щастя" зі срібла.