НБУ випустив пам'ятну монету номіналом 5 гривень "Батьківське щастя" (відео) [ Редагувати ]
Національний банк України у перший день весни випустив пам'ятну моменту "Батьківське щастя". Про це повідомила пресслужба регулятора.
Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - до 100 000 штук у сувенірній упаковці.
Гурт монети - рифлений. Елемент оздоблення - тамподрук.
На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено композицію: батьківські руки, які ласкаво тримають ніжки немовляти, що символізує довіру, відчуття захисту та любов, яка єднає сім’ю (по центру); напис УКРАЇНА (угорі по центру), під яким малий Державний Герб України, номінал 5 та графічний символ гривні ₴, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від рук) та внизу по центру - рік карбування монети 2024 (нуль зображено у формі серця).
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (елемент оздоблення - тамподрук). Брязкальце, що сяє на тлі нічного неба, немов місяць, дарує відчуття спокою та затишку. Воно освітлює шлях дитини у світ мрій та фантазій, даруючи безтурботні сни.
Художник - Владислав Яровий, скульптор - Володимир Атаманчук.
Також у квітні цього року буде введена в обіг пам’ятна монета "Батьківське щастя" зі срібла.
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