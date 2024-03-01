У професійних технічних училищах в 2024 році запроваджують нову навчальну програму - "Оператор цивільних дронів". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вивчитись на оператора цивільних дронів можна буде вже цього року в семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях.



Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах - ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії.

Вміти керувати цивільним дроном - надважливо для України сьогодні, зауважує глава Мінцифри. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни.



За словами Федорова, реформа профтехосвіти триває. Нещодавно 200+ закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів, які так потрібні країні.

Раніше міністр цифрової трансформації повідомив, що в Україні розпочинають випуск аналога російського дрона-камікадзе "Ланцет".