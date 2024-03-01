Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели зустріч у Харкові та підписали угоду про безпекове співробітництво між Україною та Нідерландами. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

У Харкові Зеленський і Марк Рютте провели переговори у вузькому, розширеному форматах та у форматі засідання військового кабінету. А також підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами.

Документ підписано в межах Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі. Угода закріплює рішення Нідерландів продовжувати співпрацю з метою подальшого надання та розширення допомоги Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде необхідно.

Документ є чинним протягом десяти років з дати його підписання.

Зокрема, в угоді зафіксоване надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024-му та продовження оборонної підтримки впродовж 10 років.

Документ містить потужний військовий блок, який передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Пріоритет - у наданні ППО, артилерії, бронетехніки, у підтримці морських і далекобійних спроможностей та, зокрема, Повітряних сил.

У невійськовій сфері, зокрема, передбачається посилення допомоги Україні в напрямку економічного відновлення й відбудови, протидії гібридним загрозам, у галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки, у сфері боротьби з оргзлочинністю, а також у галузі критичної інфраструктури.

Крім того, у документі розширені блоки щодо санкцій, відшкодування збитків та притягнення держави-агресора до відповідальності, а також щодо підтримки з боку Нідерландів культурної спадщини України.

Угода чітко підтверджує підтримку з боку Нідерландів майбутнього членства України в ЄС і в НАТО.

Визначено механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

Також Глава Української держави та Прем’єр-міністр Нідерландів взяли участь у засіданні військового кабінету.

Володимир Зеленський та Марк Рютте поспілкувалися з міністром оборони Рустемом Умєровим, Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком. Представники української армії розповіли про поточну ситуацію на полі бою, особливості російських повітряних обстрілів.

Також вони поінформували про критичні потреби Сил оборони у снарядах, засобах ППО та бронетехніці. Окремо обговорили потреби сил ППО для захисту Харкова.

Нагадаємо, 24 лютого Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою.