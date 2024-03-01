Мобілізація засуджених і в'язнів: у Мін'юсті пояснили, як це буде [ Редагувати ]
Міністерство юстиції хоче прописати у новому законопроєкті про мобілізацію норму, яка б дозволяла тим, хто вже відбув покарання, право бути мобілізованими та вступити до лав Сил оборони України. Про це у коментарі LIGA.net заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
У Мін'юсті наполягають, щоб ув'язнені могли вступити до війська замість відбування покарання у колонії або тюрмі. Треба провести відбір таких людей, а остаточне рішення ухвалить суд.
Мова йде не лише про ув'язнених, а й про засуджених. Друге питання - є колишні засуджені, тобто особи, що вже на волі, але мають судимість. В законі про мобілізацію станом на сьогодні вони виключені з військового обліку. Це можуть бути десятки тисяч осіб. Не важливо, за які статті вони відбули покарання. Вони вже з нами. І питання чому вони випадають з уваги під час мобілізації.
Складним питанням є мобілізація засуджених і ув'язнених, які зараз перебувають у місцях обмеження волі. За словами Висоцької, ув'язнений, до якого застосовано тримання під вартою у СІЗО, може подати клопотання до суду про мобілізацію.
Якщо це підтримує прокурор, то ухвала суду дає підстави випустити людину з-під варти.
Кількість засуджених, які відбувають покарання у в'язницях, становить майже 26 000 осіб, з яких тисяча - жінки, повідомила чиновниця.
Ініціативи Мін'юсту щодо відправки в'язнів на фронт раніше відхилили, тож тепер відомство добиватиметься внесення таких норм до нового мобілізаційного законопроєкту.
Право захищати Батьківщину зі зброєю в руках точно не отримають люди, засуджені за злочини проти національної безпеки: державна зрада, колабораціонізм тощо. Обговорюється питання про залучення до війська довічно засуджених.
Модель, яку ми пропонуємо, полягає в тому, щоб рішення приймав суд. Але точка зору військових як замовника дуже важлива. Ми разом з Міноборони визначимо, хто буде брати участь у відборі таких людей. І попередньо зробити такий відбір, а після цього рішенням суду дозволити або заборонити мобілізувати цю конкретну людину.
Нагадаємо, до законопроекту про мобілізацію до другого читання внесли понад чотири тисячі правок, тому його розгляд у Верховній Раді може розтягнутися на тижні.
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