У польському Щецині автомобіль в'їхав у натовп, 17 людей поранені (відео) [ Редагувати ]
У польському місті Щецин легковий автомобіль вилетів з дороги та в'їхав у натовп людей. За даними видання Wydarzenia, постраждали щонайменше 12 осіб, стан деяких з них оцінюється як тяжкий.
Інцидент стався на пішохідному переході в районі площі Родла.
Після інциденту водій на автомобілі втік з місця події, але потім зіштовхнувся з кількома автомобілями. Кількість постраждалих зросла до 17, включаючи трьох неповнолітніх, передає RMF24.
33-річного чоловіка затримано.
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