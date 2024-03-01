У польському місті Щецин легковий автомобіль вилетів з дороги та в'їхав у натовп людей. За даними видання Wydarzenia, постраждали щонайменше 12 осіб, стан деяких з них оцінюється як тяжкий.

Інцидент стався на пішохідному переході в районі площі Родла.

Після інциденту водій на автомобілі втік з місця події, але потім зіштовхнувся з кількома автомобілями. Кількість постраждалих зросла до 17, включаючи трьох неповнолітніх, передає RMF24.

33-річного чоловіка затримано.