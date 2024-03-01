У Москві на Борисівському цвинтарі поховали Олексія Навального. Перед похороном у храмі Ікони Божої Матері "Утоли моя печали" у районі Мар'їно відбулися церемонії відспівування та прощання. Прийшли батьки, знайомі та прибічники найвідомішого російського опозиціонера.

Вдова Навального Юлія та діти на прощання не прийшли.

Церемонію відвідали посол США в росії Лінн Трейсі, посол Німеччини Олександр Ламбсдорф, посол Франції П'єр Леві, а також посли Канади, Ірландії, Греції, Польщі, Бельгії та Австрії.

Попрощатися з Олексієм Навальним прийшли сотні людей. Похорон пройшов мирно, але час від часу люди починали скандувати:

НЕТ ВОЙНЕ! ПЕРЕМЕН!

Нагадаємо, 16 лютого управління ФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть Олексія Навального у колонії "Полярний вовк" у селищі Харп. Тюремники стверджували, що він відчув себе зле на прогулянці і знепритомнів, а бригаді швидкої допомоги не вдалося його врятувати, тому що у Навального "відірвався тромб".

Мати політика Людмила повідомила, що вчора, 21 лютого, слідчі відвезли її до моргу Салехарда та показали тіло сина. За її словами, того ж дня вона підписала медичне свідоцтво про смерть, але тіло їй не видали. 24 лютого тіло Олексія віддали матері.