Пенсіонерка з Сум стала жертвою шахрая, який видавав себе за нареченого з-за кордону. Про це повідомляє Сумська обласна поліція.

29 лютого до поліції з заявою про злочин звернулася 71-річна жінка. Вона розповіла, що у соціальній мережі їй написав користувач Ralph Tod. Під час спілкування незнайомець повідомив, що працює "лікарем нейрохірургом в Єменському таборі від ООН".

"Іноземець" заявив, що хоче приїхати до України у відпустку. Однак для цього його обраниці необхідно написати листа в ООН, та вказати, що вона його наречена. Жінка не знала, як це зробити, тож її залицяльник взявся зробити все сам.

Від імені жінки, з її поштової скриньки, він нібито відправив листа до ООН. А вже через кілька днів "нареченій" надійшов лист з підтвердженням отримання запиту про відпустку. І рахунком на 38 483 гривень за поштові видатки.

Після цього написав Ральф і заявив, що "для підтвердження відпустки необхідно перерахувати 1000 доларів США".

Закохана жінка погодилась, рушила до відділення банку та відправила 40 тисяч гривень на вказану їй банківську картку.

Через два дні Ральф знову написав, щоб повідомити про те, що приїде в Україну, але не сам, а "з командою з чотирьох співробітників військової розвідки та чотирьох співробітників служби безпеки". Однак дорога коштуватиме 3000 євро.

Пенсіонерка відповіла, що немає такої суми. "Нейрохірург" вмовив кохану сплатити хоча б половину коштів.

Довірлива пенсіонерка знову пішла до банку та переказала "Дон Жуану" 50 000 гривень на банківську картку українського банку.

Далі жінка знову отримала повідомлення про необхідність відправити ще 15 000 гривень. Тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахрая і звернулася з заявою до поліції. Загалом пенсіонерка віддала "лікарю з Ємену" 90 тисяч гривень.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України та розпочали слідство.

Нагадаємо, у Дніпрі курсантка на сайті знайомств закохала у себе дівчину та видурила у неї 800 тисяч.