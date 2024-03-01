Зірка серіалів Ганна Саліванчук оголосила про розлучення з народним депутатом від "Слуги народу" (фото) [ Редагувати ]
Українська акторка Анна Саліванчук заявила, що розлучилася зі своїм чоловіком, народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Божковим. Про це артистка розповіла в Instagram.
Час настав сказати вам правду. Я давно від вас дещо приховувала.
Багато хто з вас зрозумів, в мене купу повідомлень з цього приводу, але вибачте, я не відповідала - бо боліло. Мій дивний стан, сльози, сміх, подорожі, спорт - це все була робота над собою, щоб знову віднайти себе, себе справжню.
18.05.2023 я РОЗЛУЧИЛАСЬ.
Ще деякий час ми намагались урятувати сімʼю за ради дітей, але марно. Нажаль, діти страждають в першу чергу, якщо їх батьки не щасливі. Тому так, я Вільна
Ганні Саліванчук 37 років. Українським телеглядачам вона відома за ролями у серіалах "Свати-4", "Одного разу під Полтавою" та фільмах "Свінгери" і "Свінгери-2".
Ганна Саліванчук і Олександр Божков з сином
У 2015 році акторка вийшла заміж за продюсера "Студії Квартал 95" Олександра Божкова. Подружжя виховує двох дітей - 9-річного Гліба та 3-річного Микиту.
Ганна Саліванчук з дітьми
На парламентських виборах 2019 року Божков був 141-м номером у списку партії "Слуга народу", тож не пройшов до Ради. У квітні 2022 року Божков зайняв у Раді місце народного депутата Миколи Сольського, який очолив Міністерство аграрної політики та продовольства.
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