Українська акторка Анна Саліванчук заявила, що розлучилася зі своїм чоловіком, народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Божковим. Про це артистка розповіла в Instagram.

Час настав сказати вам правду. Я давно від вас дещо приховувала. Багато хто з вас зрозумів, в мене купу повідомлень з цього приводу, але вибачте, я не відповідала - бо боліло. Мій дивний стан, сльози, сміх, подорожі, спорт - це все була робота над собою, щоб знову віднайти себе, себе справжню. 18.05.2023 я РОЗЛУЧИЛАСЬ. Ще деякий час ми намагались урятувати сімʼю за ради дітей, але марно. Нажаль, діти страждають в першу чергу, якщо їх батьки не щасливі. Тому так, я Вільна

Ганні Саліванчук 37 років. Українським телеглядачам вона відома за ролями у серіалах "Свати-4", "Одного разу під Полтавою" та фільмах "Свінгери" і "Свінгери-2".

Ганна Саліванчук і Олександр Божков з сином

У 2015 році акторка вийшла заміж за продюсера "Студії Квартал 95" Олександра Божкова. Подружжя виховує двох дітей - 9-річного Гліба та 3-річного Микиту.

Ганна Саліванчук з дітьми

На парламентських виборах 2019 року Божков був 141-м номером у списку партії "Слуга народу", тож не пройшов до Ради. У квітні 2022 року Божков зайняв у Раді місце народного депутата Миколи Сольського, який очолив Міністерство аграрної політики та продовольства.