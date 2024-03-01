Дві українки вийшли до фіналу чемпіонату світу зі стрибків у висоту. Ярослава Магучіх та Юлія Левченко змагатимуться за медалі ЧС-2024 у приміщенні, який проходить у Глазго.

Початок фіналу о 21:40 за київським часом в п'ятницю, 1 березня.

Юлія Лобан йде п'ятою після трьох змагальних видів п'ятиборства. Українка показала 10-й результат у бігу на 60 метрів з бар'єрами, стала п'ятою у стрибках у висоту, і четвертою - у штовханні ядра. В активі Лобан зараз 2723 бали, вона поступається проміжному третьому місцю 50 очок.

Вирішальні два види жіночого п'ятиборства відбудуться у вечірню сесію змагань 1 березня. Початок сесії - о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Ярослава Магучіх виборола для України перше за останні 10 років "золото" на першості світу з легкої атлетики та вперше в кар'єрі піднялася на найвищу сходинку світового п’єдесталу.

Магучіх - єдина українська легкоатлетка, яка здобула медаль ("бронза") на попередній Олімпіаді у Токіо.