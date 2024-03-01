Аргентина передала Україні два гелікоптера, - FT [ Редагувати ]
Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Збройним силам України два вертольоти.
Про це повідомляє Financial Times.
За інформацією видання, Мілей віддає перевагу співпраці з "країнами, що підтримують свободу", такими як США та Ізраїль, які він відвідав у початку цього місяця, а також Україною, якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.
Financial Times не уточнює, які саме вертольоти були передані Україні, але варто згадати, що наприкінці минулого року з'явилася інформація, що Аргентина мала намір передати Україні два багатоцільові вертольоти Мі-171Е, які раніше були придбані в росії.
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