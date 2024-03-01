Швейцарія приєдналася до 13-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії, в який входить 106 фізичних осіб та 88 юридичних осіб.

Про це повідомила пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), відповідальний за санкції, прийняв рішення про запровадження подальших обмежень проти рф. Таким чином, Швейцарія долучається до 13-го пакету санкцій ЄС, введених у зв'язку з триваючою військовою агресією росії проти України за останні два роки.

Фізичні, юридичні особи та організації, які потрапили під санкції, - це насамперед ті, що працюють у військово-промисловому комплексі росії і беруть участь у виробництві ракет, безпілотників, зенітно-ракетних комплексів та іншого військового обладнання, – йдеться в повідомленні.

Крім того, санкції також поширюються на суддів і чиновників з окупованих територій України, а також на осіб і організації, причетні до примусового переміщення українських дітей.