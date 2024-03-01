ЄС посилить контроль за експортом зерна з України, щоб заспокоїти побоювання фермерів [ Редагувати ]
Європейський Союз посилює контроль за виконанням угод перевізниками, які транспортують зерно з України, з метою заспокоїти невдоволення фермерів ЄС та підтримати вільну торгівлю, яка сприяє всьому блоку. Про це повідомила єврокомісар з транспорту Адіна Валеан, за даними агентства Reuters.
Фермери по всій Європі виражають протест проти ряду проблем, зокрема проти того, що вони сприймають як нечесну конкуренцію з боку України. Багато людей, особливо в країнах, що межують з Україною, стверджують, що їхні інтереси постраждали через дії ЄС щодо відкриття "коридорів солідарності", скасування митних зборів та інших заходів, спрямованих на допомогу Києву у виведенні зерна на ринок на тлі російського вторгнення.
"Закриття кордонів – це ніколи не гарна ідея, тим більше з сусідом, який так потребує зв'язку. Поки угоди виконуються належним чином, не повинно бути проблем, і ми працюємо над посиленням контролю за цим виконанням", - сказала в інтерв'ю Reuters єврокомісар з транспорту Адіна Валеан.
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