Російські військові змінили свою тактику боїв і почали активніше атакувати по всій лінії фронту навколо Авдіївки. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія залишається: ах***вша кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією, технікою, - написав Жорін.

Він зауважив, що тактика противника змінилася, оскільки не можна вести бойові дії однаково в відкритому полі, в лісових районах та в міській забудові.

Від початку операції Третьої штурмової бригади біля Авдіївки мало що змінилося для українських військових, які постійно перебувають у бойових діях.