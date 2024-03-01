"Тактика ворога змінилась, ми постійно в боях" - Третя штурмова бригада [ Редагувати ]
Російські військові змінили свою тактику боїв і почали активніше атакувати по всій лінії фронту навколо Авдіївки. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.
Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія залишається: ах***вша кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією, технікою, - написав Жорін.
Він зауважив, що тактика противника змінилася, оскільки не можна вести бойові дії однаково в відкритому полі, в лісових районах та в міській забудові.
Від початку операції Третьої штурмової бригади біля Авдіївки мало що змінилося для українських військових, які постійно перебувають у бойових діях.
Ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або реалізовуємо власні контратакуючі дії, - підкреслив він.
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