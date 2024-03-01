Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про продовження тимчасового фінансування федерального уряду 1 березня, щоб уникнути можливого припинення роботи уряду з наступного дня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У опублікованому указі Білого дому Байдена зазначається, що закон продовжує фінансування частини федеральних урядових програм до 8 березня, а інших – до 22 березня 2024 року.

Це надає Конгресу США, який попередньо підтримав законопроєкт, більше часу для узгодження 12 бюджетних законопроєктів і їх ухвалення.

Законодавці попередньо заявили, що вони погодились щодо найважливіших законопроєктів про фінансування, які будуть винесені на голосування наступного тижня.