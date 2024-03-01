У Києві котів замордували в підвалі: подробиці скандалу [ Редагувати ]
У підвалі багатоповерхівки в Києві були знайдені мертві коти, які загинули через решітки. Після поширення цієї історії поліція відкрила кримінальне провадження, але захисники тварин звинувачують правоохоронців у бездіяльності.
Про це розповіла юристка благодійної організації Help Animals Of Ukraine Марина Суркова в інтерв'ю hromadske.
Активісти помітили кота за решітками, але голова домоуправління відмовився відчинити двері і випустити тварину. Тоді на місце події було викликано дільничного інспектора, який дозволив волонтерам відкрити решітку. В результаті були знайдені два трупи котів.
Суркова заявила, що поліція відкрила кримінальне провадження лише після того, як історія стала відома громадськості. Вона також наголосила, що поліція не взяла трупи котів як докази та не оглянула місце події.
Я кажу, вибачте, я за вашими слідчими бігала з тим трупом, просила їх забрати як речовий доказ. Вони від мене тікали, — сказала юристка, додавши, що заява про бездіяльність поліції "обов’язково буде".
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