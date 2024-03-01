У підвалі багатоповерхівки в Києві були знайдені мертві коти, які загинули через решітки. Після поширення цієї історії поліція відкрила кримінальне провадження, але захисники тварин звинувачують правоохоронців у бездіяльності.

Про це розповіла юристка благодійної організації Help Animals Of Ukraine Марина Суркова в інтерв'ю hromadske.

Активісти помітили кота за решітками, але голова домоуправління відмовився відчинити двері і випустити тварину. Тоді на місце події було викликано дільничного інспектора, який дозволив волонтерам відкрити решітку. В результаті були знайдені два трупи котів.

Суркова заявила, що поліція відкрила кримінальне провадження лише після того, як історія стала відома громадськості. Вона також наголосила, що поліція не взяла трупи котів як докази та не оглянула місце події.