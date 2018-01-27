Когда Китайский Новый год 2018 по восточному календарю [ Редактировать ]
Так уж сложилось, что в Китае празднуется не один Новый год, а целых два - традиционный (1 января) и соответственно китайский, дата которого ежегодно меняется.
Празднование Китайского Нового года в 2018 году начнется 16 февраля и закончится 2 марта. Китайцы ведут летоисчисление по лунно-солнечному календарю, поэтому 2018-й по григорианскому календарю - это китайский 4716-й. По схеме пяти стихий, предстоящий год будет земляным, а по схеме животного зодиака - под властью Собаки.
Древние китайцы праздновали Новый год целый месяц, однако реалии современной жизни не позволяют расслабляться так долго, поэтому время отдыха сократилось вдвое.
В первый день Китайского Нового года повсюду жгут благовония и взрывают фейерверки, чтобы отпугивать злых духов, которые приходят, чтобы украсить урожай (для китайцев Новый год связан с началом посевных работ и является, в первую очередь, праздником весны).
В последний день празднований китайцы зажигают на улицах красные фонари, носят ожерелья из мандаринов и традиционно собираются на семейные ужины. Китайцы верят, что в последний день Нового года за праздничном столом встречаются не только живые родственники, но и в виде духов их покойные предки.
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