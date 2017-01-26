ВАЖНЫЕ
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Мощный взрыв в Вене: среди пострадавших есть ребенок26 января 2017 11:50
В Австрии в Вене столице в жилом доме прогремел взрыв.
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В Черкасской области с рельсов сошел поезд26 января 2017 11:37
Из-за схода с рельс вагонов на станции Каменка в Черкасской области задерживаются 10 пассажирских поездов.
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Китайский новый год 2017: что подарить26 января 2017 11:01
Новый год по восточному календарю не имеет постоянной даты и отмечается каждый год по разному.
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Виктория Нуланд уходит из Госдепа26 января 2017 10:27
Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд уходит в отставку.
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На Донбассе АТОшники перекрыли железную дорогу (фото, видео)Photo 26 января 2017 09:45
На Донбассе ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная.