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спецтемы
Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщает об очередном обстреле сепаратистами жилых районов Авдеевки.

В Авдеевке снаряд попал в дом с пятью детьми
04 февраля 2017 00:17

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщает об очередном обстреле сепаратистами жилых районов Авдеевки.

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Бои в Авдеевке: украинские позиции обстреливают каждые двадцать минут

Бои в Авдеевке: украинские позиции обстреливают каждые двадцать минут
В Авдеевке больницы работают исправно и обеспечены медикаментами - Минздрав

В Авдеевке больницы работают исправно и обеспечены медикаментами - Минздрав
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Аналитика

Чужие здесь не ходят

Илья Винников

Чужие здесь не ходят

03 февраля 2017 15:19
Panivalkova: наша сила в искренности (эксклюзив)
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Panivalkova: наша сила в искренности (эксклюзив)
Биатлонист Cергей Семенов: учу французкий, но с персональным "учителем" пришлось расстаться
02 февраля 2017 11:44

Биатлонист Cергей Семенов: учу французкий, но с персональным "учителем" пришлось расстаться
Позиция премьера по Ukrlandfarming должна заставить Нацбанк и Гонтареву провести работу над ошибками - глава Федерации работодателей Дмитрий Олийнык
02 февраля 2017 09:30

Позиция премьера по Ukrlandfarming должна заставить Нацбанк и Гонтареву провести работу над ошибками - глава Федерации работодателей Дмитрий Олийнык
Группа "Lumiere": хочется достойно представить Украину (эксклюзив)
01 февраля 2017 13:18

Группа "Lumiere": хочется достойно представить Украину (эксклюзив)

Блоги

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Анастасия Очеретнюк

Журналист

Почему чернеет крестик: народная примета

Зачастую крестик, который люди носят на шее, выступает не только символов веры, но и сильным оберегом - вторым ангелом хранителем.

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Оксана Лой

Журналист

Марафон за полгода: выбираем старт

Подготовка к марафону - это не только практически ежедневные тренировки! Самым сложным для меня оказалось выбрать старт Напомню, решение пробежать 42 километра в 2017 году я приняла несколько месяцев назад.

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Ирина Ганах

Журналист

5 мифов о классической музыке (видео)

У многих из нас существует мнение, что классическая музыка уже “отжила свое”, и на концерты в филармонию любят ходить только наши с вами бабушки и дедушки. Мы подготовили для Вас ряд самых распространенных мифов о классической музыке, и попробуем их развеять.
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Карина Омельянчик

Редактор, SMM и просто мама

Крещение ребенка: подготовка и идеи для праздника

Покрестили мы нашего малыша. Об этом я и хочу рассказать. Вернее, о моей подготовке к крестинам. Я поделюсь с вами идеями как организовать вечер так, чтоб он всем запомнился и был посвящен только вашей крошке.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Рабочий день не должен длиться больше 5 часов - ученые

Рабочий день не должен длиться больше 5 часов - ученые

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Ученые США создали робота-летучую мышь
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