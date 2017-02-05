ВАЖНЫЕ
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Более 4 тысяч врачей выехали на заработки за границуVideo 05 февраля 2017 22:27
И одна из причин низко квалифицированной медицинской помощи в Украине - это дефицит кадров! Украинские врачи - уходят в частные клиники, или уезжают за границу! За один только прошлый год - из Украины выехало на работу в другую страну более четырех тысяч врачей.
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Украинцы задолжали за коммуналку 23 млрд гривенVideo 05 февраля 2017 22:17
Всего одна цифра, которая дает представление о реальном благосостоянии украинцев. 23 миллиарда гривен! Именно столько украинцы задолжали за коммуналку! Такие данные приводит Госслужба статистики.
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Обстрел Авдеевки: боевики уничтожили более 150 домовVideo 05 февраля 2017 21:55
До войны в Авдеевке жили больше 30 тысяч человек. Теперь около 15 тысяч. Все, кто хотел покинуть прифронтовой город - уехали раньше. Теперь едут неохотно. За эту неделю - из Авдеевки эвакуировали всего триста горожан. Жители говорят: ехать просто некуда. Да и дома бросать страшно. А спасаться от снарядов в подвалах они уже привыкли.
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В Авдеевке боевики обстреляли пункт гуманитарной помощиVideo 05 февраля 2017 21:51
И еще один важный вопрос - ответственность. Как бы ни пытались переложить ответственность за ухудшение ситуации на фронте - на Украину, сам характер происходящего дает понять, кому и зачем понадобилось это обострение. Под обстрел попал пункт выдачи гуманитарной помощи в Авдеевке.
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Порошенко обсудил с Трампом ситуацию на ДонбассеVideo 05 февраля 2017 21:49
Поддержать Авдеевку на этой неделе действительно старались все, в городе побывали и премьер, и министры, и депутаты. Президент Петр Порошенко даже обсудил ситуацию в Авдеевке и вообще на фронте с президентом США Дональдом Трампом. Этой ночью они проговорили почти час.