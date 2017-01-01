ВАЖНЫЕ
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В небе над Великобританией пилот нарисовал новогоднее поздравление01 января 2017 02:15
В Великобритании, пилот Бен Дэвис из города Букингем "нарисовал" в небе над королевством гигантское поздравление с Новым годом
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Гройсман поздравил украинцев с Новым годом01 января 2017 00:55
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Новым 2017 годом.
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Новогоднее поздравление президента Украины (видео)01 января 2017 00:00
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым 2017 годом.
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Приметы на Новый 2017 год31 декабря 2016 22:36
Новый год - это время волшебства, магии и исполнения желаний.
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Мировые лидеры подвели итоги года (видео)Video 31 декабря 2016 22:29
Об угрозе терроризме не забывают мировые лидеры даже в праздничных речах. Ангела Меркель сегодня сделала основной акцент на эту проблему в своем новогоднем поздравлении. Выступил уже и Барак Обама - со своей последней новогодней речью в качестве президента.