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спецтемы
В связи с трагическими событиями, которые произошли в ночном клубе "Reina" в Стамбуле, открыта горячая линия, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook.

Теракт в Стамбуле: МИД открыло горячую линию

01 января 2017 10:30

В связи с трагическими событиями, которые произошли в ночном клубе "Reina" в Стамбуле, открыта горячая линия, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook.

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До Нового года осталось совсем немного и один из самых важных вопросов - как весело отметить праздник и не остаться без гроша в кармане.

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