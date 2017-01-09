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спецтемы
Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи в понедельник в Женеве начали переговоры об объединении острова

В Швейцарии начались переговоры по объединению Кипра
09 января 2017 20:35

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи в понедельник в Женеве начали переговоры об объединении острова

ВАЖНЫЕ

В США вводят санкции против Турции из-за связей с Ираном

В США вводят санкции против Турции из-за связей с Ираном

В Європі сильні снігопади паралізували рух на дорогах

В Європі сильні снігопади паралізували рух на дорогах

Беларусь вводит безвизовый режим на 5 дней для граждан 80 стран

Беларусь вводит безвизовый режим на 5 дней для граждан 80 стран

iPhone: 9 января легендарному смартфону исполняется 10 лет

iPhone: 9 января легендарному смартфону исполняется 10 лет
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Аналитика

Артем Прима: поспешил с последним выстрелом

Сергей Рушницкий

Артем Прима: поспешил с последним выстрелом

07 января 2017 18:05
Виталий Кильчицкий: тренер предупреждал, что ходом будет непросто (эксклюзив)
05 января 2017 18:13

Виталий Кильчицкий: тренер предупреждал, что ходом будет непросто (эксклюзив)
Украинские фанаты биатлона: в Чехии у нас хотели отобрать флаги (эксклюзив)
03 января 2017 09:56

Украинские фанаты биатлона: в Чехии у нас хотели отобрать флаги (эксклюзив)
Новый год 2017: во сколько обойдется праздничный стол (инфографика)
31 декабря 2016 12:30

Новый год 2017: во сколько обойдется праздничный стол (инфографика)
Александр Биланенко: Джима учится стрелять на высоком пульсе, Семеренко рвется в бой (эксклюзив)
29 декабря 2016 07:41

Александр Биланенко: Джима учится стрелять на высоком пульсе, Семеренко рвется в бой (эксклюзив)

Блоги

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Надежда Овдун

Ночной редактор

Новый год 2017: как зовут Деда Мороза в разных странах

Новогодние традиции на нашей планете очень разнообразны: от выливания воды из окон на Кубе до гаданий на расплавленном олове в Финляндии, но есть одна деталь, которая объединяет нас всех - старичок, который заботится о детях и приносит им подарки: Дед Мороз, он же Святой Николай, он же (вы не поверите) Сегацу-Одзи-сан.

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Наталья Литвинова

Мечтательница и писательница

Что посмотреть на Новый год: топ-10 старых и новых фильмов

Какое кино посмотреть на Новый год? Таким вопросом задаются те, кто не планирует громких вечеринок, выездов и праздников, а хочет спокойно встретить Новый год в кругу семьи, в тепле и уюте.

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Ирина Евсюкова

Журналист

Новый год 2017: топ-10 ярких традиций мира

Как и у каждой семьи, в каждой стране есть что-то свое, необычное, присущее только ее гражданам.
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Ирина Евсюкова

Журналист

Что надеть на Новый год 2017?

Что надевать и какую цветовую гамму подобрать для встречи 2017 года?

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Астафьева в купальнике вышла на мороз (фото)

Астафьева в купальнике вышла на мороз (фото)

Трейлер фильма "Звонки" напугал зрителей (видео)

Трейлер фильма "Звонки" напугал зрителей (видео)
"Золотой Глобус" - 2017: все победители кинопремии

"Золотой Глобус" - 2017: все победители кинопремии

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NASA показало снимок Земли и Луны с Марса

NASA показало снимок Земли и Луны с Марса
Робот-Эйнштейн объяснит людям теорию относительности

Робот-Эйнштейн объяснит людям теорию относительности
В Китае создали не загрязняющий атмосферу самолет

В Китае создали не загрязняющий атмосферу самолет

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