ВАЖНЫЕ
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Покушение на Геращенко: эксперт расскритиковала версию МВДVideo 29 января 2017 21:38
Покушение на советника главы МВД Антона Геращенко вызвало у экспертов ряд сомнений. Так, в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" юрист-криминолог Анна Маляр раскритиковала версию Министерства внутренних дел Украины.
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В Славянске прогремел взрыв во время факельного шествия29 января 2017 21:16
Сегодня, 29 января, в Славянске во время факельного шествия в память о Героях Крут прогремел взрыв.
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Ожесточенные бои на Донбассе: украинская армия понесла потери29 января 2017 19:28
На Донбассе в зоне АТО за день погибли четверо украинских военнослужащих, пятеро получили ранения.
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Министр обороны наградил 16 бойцов АТО за образцовую службу29 января 2017 18:29
Сегодня, 29 января, министр обороны Степан Полторак наградил 16 украинских военнослужащих за образцовую службу.
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Обаме заплатят рекордный гонорар за мемуары29 января 2017 17:37
Бывший президент США Барак Обама получит порядка $20 миллионов за издание книги мемуаров