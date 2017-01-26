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спецтемы
Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала полный текст резолюции по Украине, в котором В ПАСЕ призывают все политические силы Украины преодолеть разногласия и враждебность и работать вместе на благо страны.

Резолюция ПАСЕ по Украине: полный текст
26 января 2017 13:36

Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала полный текст резолюции по Украине, в котором В ПАСЕ призывают все политические силы Украины преодолеть разногласия и враждебность и работать вместе на благо страны.

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НБУ прогнозирует рост инфляции из-за повышения "минималки"

НБУ прогнозирует рост инфляции из-за повышения "минималки"

В Луганской области заблокировали участок железной дороги

В Луганской области заблокировали участок железной дороги

Евровидение-2017: утвержден порядок использования средств на проведение конкурса (документ)

Евровидение-2017: утвержден порядок использования средств на проведение конкурса (документ)

В Крыму избавляются от нелояльных татар - Фейгин

В Крыму избавляются от нелояльных татар - Фейгин
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Театр "Мизантроп": мы приглашаем политиков на казнь (эксклюзив)

Оксана Лой

Театр "Мизантроп": мы приглашаем политиков на казнь (эксклюзив)

26 января 2017 11:00
"СКАЙ" про Євробачення: буде класно (відео)
24 января 2017 15:42

"СКАЙ" про Євробачення: буде класно (відео)
Олег Бахматюк: президент при Гонтаревой меня поддержал
23 января 2017 17:44

Олег Бахматюк: президент при Гонтаревой меня поддержал
Польский фанат биатлона: на чемпионате Европы украинцам будет непросто
23 января 2017 09:34

Польский фанат биатлона: на чемпионате Европы украинцам будет непросто
Первая речь Трампа: о чем сказал президент (цитаты)
20 января 2017 19:23

Первая речь Трампа: о чем сказал президент (цитаты)

Блоги

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Надежда Овдун

Ночной редактор

Учеба в Европе: как получить образование бесплатно

Образование в Европе на первый взгляд абсолютно недостижимое и баснословно дорогое. И зря. Нет, несколько десятков тысяч долларов помогут получить европейскую корочку, но если в вашем характере старательность и упорство, бюджет и стипендия - гораздо реальнее, чем кажется.

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Наталья Литвинова

Мечтательница и писательница

Как заработать студенту: 6 способов получить деньги

В наше время словосочетание "голодный студент" давно потеряло актуальность. Как говорится, "хочешь есть – иди, работай!". Поспорить тут не с чем: те, кто работают, как правило, с голоду не пропадают, а вот без работы (если, конечно, никто финансово не поддерживает) – не жизнь, а беда.
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Евгений Опанасенко

Журналист, техноманьяк, обозреватель гаджетов и просто хороший человек

Монитор AOC U2879VF – доступный 4K для украинцев

Сегодня я расскажу о 28-дюймовом 4K мониторе, стоимость которого составляет скандальные $370 - AOC U2879VF.
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Карина Омельянчик

Редактор, SMM и просто мама

Чем занять ребенка зимой: наш нескучный "вишлист" (фото)

Мы составили для вас список того, что нужно успеть сделать этой зимой, чтоб она стала особенной для вас и ваших деток.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

32-летняя Скарлетт Йоханссон развелась с мужем

32-летняя Скарлетт Йоханссон развелась с мужем
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Финалистка "Евровидения" посвятила песню Обаме

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