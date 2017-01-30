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спецтемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что жители всех стран смогут получить визы уже через 90 дней.

США возобновят выдачу виз всем странам - Трамп
30 января 2017 00:46

Президент США Дональд Трамп заявил, что жители всех стран смогут получить визы уже через 90 дней.

ВАЖНЫЕ

Запрет на въезд в США не коснется владельцев грин карт - Белый дом

Запрет на въезд в США не коснется владельцев грин карт - Белый дом

Штурм Авдеевки: раненных направили в военные госпитали

Штурм Авдеевки: раненных направили в военные госпитали

Война на Донбассе: противник подтягивает силы к фронту

Война на Донбассе: противник подтягивает силы к фронту
Порошенко с Меркель обсудят освобождение пленных на Донбассе - Климкин

Порошенко с Меркель обсудят освобождение пленных на Донбассе - Климкин

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Аналитика

В Украине власть зарабатывает на тарифах - Тимошенко

Алексей Лихман

В Украине власть зарабатывает на тарифах - Тимошенко

29 января 2017 21:15
MamaRika о "Евровидении": я не хочу ни с кем враждовать (эксклюзив)
27 января 2017 11:38

MamaRika о "Евровидении": я не хочу ни с кем враждовать (эксклюзив)

Гостренер Евгений Колупаев: в Турцию можем не полететь из-за терактов
27 января 2017 11:23

Гостренер Евгений Колупаев: в Турцию можем не полететь из-за терактов
Мила Нитич о "Евровидении": все будет прозрачно (видео)
26 января 2017 14:46

Мила Нитич о "Евровидении": все будет прозрачно (видео)
Театр "Мизантроп": мы приглашаем политиков на казнь (эксклюзив)
26 января 2017 11:00

Театр "Мизантроп": мы приглашаем политиков на казнь (эксклюзив)

Блоги

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Ирина Ганах

Журналист

Еще не умерли, но уже не живут: драма о стариках поразила львовскую публику (фото, видео)

Во Львовском драматическом театре имени Леси Украинки показали театральный перформанс, который построен на историях пожилых людей из гериатрического пансионата.
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Надежда Овдун

Ночной редактор

Учеба в Европе: как получить образование бесплатно

Образование в Европе на первый взгляд абсолютно недостижимое и баснословно дорогое. И зря. Нет, несколько десятков тысяч долларов помогут получить европейскую корочку, но если в вашем характере старательность и упорство, бюджет и стипендия - гораздо реальнее, чем кажется.

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Наталья Литвинова

Мечтательница и писательница

Как заработать студенту: 6 способов получить деньги

В наше время словосочетание "голодный студент" давно потеряло актуальность. Как говорится, "хочешь есть – иди, работай!". Поспорить тут не с чем: те, кто работают, как правило, с голоду не пропадают, а вот без работы (если, конечно, никто финансово не поддерживает) – не жизнь, а беда.
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Евгений Опанасенко

Журналист, техноманьяк, обозреватель гаджетов и просто хороший человек

Монитор AOC U2879VF – доступный 4K для украинцев

Сегодня я расскажу о 28-дюймовом 4K мониторе, стоимость которого составляет скандальные $370 - AOC U2879VF.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Топ-5 дешевых источников витаминов

Топ-5 дешевых источников витаминов

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Кайли Дженнер в бассейне похвасталась соблазнительной фигурой (фото)

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В Бельгии робот-хирург впервые провел операцию на глазах (видео)
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Apple собирается построить солнечную электростанцию в Неваде
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В Космос запустили грузовик, который убирает мусор (фото)

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