Надежда Овдун

Новый год 2017: как зовут Деда Мороза в разных странах

Новогодние традиции на нашей планете очень разнообразны: от выливания воды из окон на Кубе до гаданий на расплавленном олове в Финляндии, но есть одна деталь, которая объединяет нас всех - старичок, который заботится о детях и приносит им подарки: Дед Мороз, он же Святой Николай, он же (вы не поверите) Сегацу-Одзи-сан.