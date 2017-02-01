Ирина Ганах

5 мифов о классической музыке (видео)

У многих из нас существует мнение, что классическая музыка уже “отжила свое”, и на концерты в филармонию любят ходить только наши с вами бабушки и дедушки. Мы подготовили для Вас ряд самых распространенных мифов о классической музыке, и попробуем их развеять.