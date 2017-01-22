ВАЖНЫЕ
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В Мариуполе в серьезную аварию попали украинские военные21 января 2017 21:30
В Мариуполе в серьезную аварию попали украинские военные.
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Меркель пообещала искать компромиссы с Трампом21 января 2017 20:58
Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала искать компромиссы с президентом США Дональдом Трампом в отношении торговых сделок и расходов на оборону.
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В США на акции протеста вышли сотни тысяч людейVideo 21 января 2017 20:42
А сегодняшний день новый президент Америки начал с молитвы в Национальном кафедральном соборе, на которую традиционно собираются политики со всего мира. Параллельно с этим - в столице масштабные акции протеста.
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Жуткая авария в Италии: погибли 16 детей21 января 2017 20:23
В Италии в результате аварии автобуса с венгерскими школьниками погибли по меньшей мере 16 человек, еще 39 травмированы.
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Боевики из минометов обстреляли Водяное21 января 2017 19:12
На Донбассе боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военных.