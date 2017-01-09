ВАЖНЫЕ
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В Турции силой разогнали массовую акцию против Эрдогана (фото)09 января 2017 15:42
В Анкаре полиция водометами и слезоточивым газом разогнала забастовку против изменений в Конституцию Турции
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Астрономы анонсировали уникальное космическое явление09 января 2017 14:59
Астрономы официально заявили об одном из самых громких событий в научном мире: в 2022 году с Земли невооруженным глазом можно будет увидеть уникальное явление
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Снегопад в Украине: на западе ожидаются сильные метели09 января 2017 13:51
9 января непогода ожидается в западных регионах Украины, передает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра
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Теракт в Израиле: полиция арестовала 9 человек09 января 2017 13:23
По делу о теракте в Иерусалиме израильская полиция арестовала девять человек
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Умер известный украинский историк09 января 2017 13:07
На 87-м году ушел из жизни известный украинский историк, доктор исторических наук Юрий Сливка.