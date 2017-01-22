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спецтемы
Власти Чили объявили режим чрезвычайной ситуации в центральных районах страны из-за лесных пожаров.

В Чили из-за сильнейших пожаров объявили режим чрезвычайной ситуации

22 января 2017 04:52

Власти Чили объявили режим чрезвычайной ситуации в центральных районах страны из-за лесных пожаров.

ВАЖНЫЕ

В Польшу привезли первые ракеты из США

В Польшу привезли первые ракеты из США

В Стамбуле неизвестный расстрелял полицейский автомобиль

В Стамбуле неизвестный расстрелял полицейский автомобиль
В Ливии у посольств Италии и Египта подорвался террорист-смертник

В Ливии у посольств Италии и Египта подорвался террорист-смертник

"Подробности недели" расскажут, сколько платят за свободу нарушившие закон политики

"Подробности недели" расскажут, сколько платят за свободу нарушившие закон политики
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Аналитика

Первая речь Трампа: о чем сказал президент (цитаты)

Оксана Лой

Первая речь Трампа: о чем сказал президент (цитаты)

20 января 2017 19:23
Победа Трампа: что ждет Украину?
20 января 2017 19:09

Победа Трампа: что ждет Украину?
Мелания Трамп: что нужно знать о первой леди США
20 января 2017 18:31

Мелания Трамп: что нужно знать о первой леди США
Дональд Трамп: что известно о новом президенте США
20 января 2017 12:54

Дональд Трамп: что известно о новом президенте США
Ларс Бергер: лыжникам в биатлоне нужно тренировать психологию
17 января 2017 13:46

Ларс Бергер: лыжникам в биатлоне нужно тренировать психологию

Блоги

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Карина Омельянчик

Редактор, SMM и просто мама

Чем занять ребенка зимой: наш нескучный "вишлист" (фото)

Мы составили для вас список того, что нужно успеть сделать этой зимой, чтоб она стала особенной для вас и ваших деток.
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Мария Майорова

Журналист

Купание на Крещение 2017: почему стоит погружаться в прорубь

Ежегодно 19 января отмечается Крещение Господне. В 2017 году великий праздник припадает на четверг.
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Оксана Лой

Журналист

Смог в Киеве: чем опасен и что делать?

С вечера понедельника, 16 января, Киев окутал густой туман. Пока киевские власти и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям отмалчивались, жители столицы делились своими фотографиями в социальных сетях, и жаловались на сильный запах гари.
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Наталья Литвинова

Мечтательница и писательница

Крещение: как подготовить себя к прыжку в прорубь

Затаить дыхание, прыгнуть в прорубь, вынырнуть и, с громким визгом, выбежать на берег – забавно, правда?

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Украинка стала одной из лучших иллюстраторов мира

Украинка стала одной из лучших иллюстраторов мира

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NASA опубликовало цветное видео "посадки" на Плутон

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В США ученые предрекают всемирный потоп

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