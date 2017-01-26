Наталья Литвинова

Как заработать студенту: 6 способов получить деньги

В наше время словосочетание "голодный студент" давно потеряло актуальность. Как говорится, "хочешь есть – иди, работай!". Поспорить тут не с чем: те, кто работают, как правило, с голоду не пропадают, а вот без работы (если, конечно, никто финансово не поддерживает) – не жизнь, а беда.