Close
спецтемы
На заседания Кабинета министров Совета Европы Украина призвала делегации стран-участниц усилить давление на Россию для прекращения обстрелов Авдеевки

Украина призвала Совет Европы усилить давление на Россию
01 февраля 2017 22:40

На заседания Кабинета министров Совета Европы Украина призвала делегации стран-участниц усилить давление на Россию для прекращения обстрелов Авдеевки

ВАЖНЫЕ

Бои в Авдеевке: хронология событий (фото, видео)

Бои в Авдеевке: хронология событий (фото, видео)

Шотландцы в парламенте Британии отказались голосовать за Брекзит

Шотландцы в парламенте Британии отказались голосовать за Брекзит
Реформа Минюста родила новую форму рейдерства (видео)

Реформа Минюста родила новую форму рейдерства (видео)
Бои в Авдеевке: Порошенко наградил 48 военнослужащих

Бои в Авдеевке: Порошенко наградил 48 военнослужащих

Podrobnosti

МИР В КАДРЕ

Prev Next

Аналитика

Группа "Lumiere": хочется достойно представить Украину (эксклюзив)

Оксана Лой

Группа "Lumiere": хочется достойно представить Украину (эксклюзив)

01 февраля 2017 13:18
DETACH о "Евровидении": мы выйдем и будем собой (эксклюзив)
31 января 2017 11:30

DETACH о "Евровидении": мы выйдем и будем собой (эксклюзив)
Green Grey о "Евровидении": это не конкурс шлягеров (эксклюзив)
30 января 2017 10:30

Green Grey о "Евровидении": это не конкурс шлягеров (эксклюзив)
Порошенко с Меркель обсудят освобождение пленных на Донбассе - Климкин
29 января 2017 22:00

Порошенко с Меркель обсудят освобождение пленных на Донбассе - Климкин

В Украине власть зарабатывает на тарифах - Тимошенко
29 января 2017 21:15

В Украине власть зарабатывает на тарифах - Тимошенко

Блоги

header

Ирина Ганах

Журналист

5 мифов о классической музыке (видео)

У многих из нас существует мнение, что классическая музыка уже “отжила свое”, и на концерты в филармонию любят ходить только наши с вами бабушки и дедушки. Мы подготовили для Вас ряд самых распространенных мифов о классической музыке, и попробуем их развеять.
header

Карина Омельянчик

Редактор, SMM и просто мама

Крещение ребенка: подготовка и идеи для праздника

Покрестили мы нашего малыша. Об этом я и хочу рассказать. Вернее, о моей подготовке к крестинам. Я поделюсь с вами идеями как организовать вечер так, чтоб он всем запомнился и был посвящен только вашей крошке.
header

Ирина Ганах

Журналист

Еще не умерли, но уже не живут: драма о стариках поразила львовскую публику (фото, видео)

Во Львовском драматическом театре имени Леси Украинки показали театральный перформанс, который построен на историях пожилых людей из гериатрического пансионата.
header

Надежда Овдун

Ночной редактор

Учеба в Европе: как получить образование бесплатно

Образование в Европе на первый взгляд абсолютно недостижимое и баснословно дорогое. И зря. Нет, несколько десятков тысяч долларов помогут получить европейскую корочку, но если в вашем характере старательность и упорство, бюджет и стипендия - гораздо реальнее, чем кажется.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Бейонсе беременна двойней

Бейонсе беременна двойней

О здоровье человека расскажет его почерк - ученые

О здоровье человека расскажет его почерк - ученые

Ким Кардашьян оконфузилась на курорте (фото)

Ким Кардашьян оконфузилась на курорте (фото)

ТЕХНО

По зубам человека можно узнать о продолжительности жизни - ученые

По зубам человека можно узнать о продолжительности жизни - ученые

Предсказания на 2017 год: астрологи ошеломили человечество

Предсказания на 2017 год: астрологи ошеломили человечество

Зубная паста может продлить жизнь человека - ученые

Зубная паста может продлить жизнь человека - ученые

Популярные