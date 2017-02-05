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спецтемы

Пенсионная реформа: Кабмин готовит сюрприз для украинцев
05 февраля 2017 21:49

Кабинет министров Украины готовит вторую пенсионную реформу. Об этом сообщил народный депутат Сергей Мищенко в эфире "Подробности недели с Алексеем Лихманом".

ВАЖНЫЕ

Нападение возле Лувра: подозреваемый отказался давать показания

Нападение возле Лувра: подозреваемый отказался давать показания

Е-декларирование: найдены неоспоримые факты коррупции

Е-декларирование: найдены неоспоримые факты коррупции
Боевики двое суток обстреливали из Градов поселок Сартана

Боевики двое суток обстреливали из Градов поселок Сартана
МВФ задерживает выплату транша из-за невыполнения пенсионной реформы

МВФ задерживает выплату транша из-за невыполнения пенсионной реформы

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Аналитика

Евровидение-2017: кто прошел в финал (видео)

Мария Майорова

Евровидение-2017: кто прошел в финал (видео)

05 февраля 2017 17:00
Назад к пыткам: наследие Каримова
05 февраля 2017 16:00

Назад к пыткам: наследие Каримова
TAYANNA о "Евровидении": это моя личная история
04 февраля 2017 23:44

TAYANNA о "Евровидении": это моя личная история
Арсен Мирзоян о "Евровидении": чуда не будет (эксклюзив)
04 февраля 2017 13:17

Арсен Мирзоян о "Евровидении": чуда не будет (эксклюзив)
Чужие здесь не ходят
03 февраля 2017 15:19

Чужие здесь не ходят

Блоги

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Анастасия Очеретнюк

Журналист

Почему чернеет крестик: народная примета

Зачастую крестик, который люди носят на шее, выступает не только символов веры, но и сильным оберегом - вторым ангелом хранителем.

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Оксана Лой

Журналист

Марафон за полгода: выбираем старт

Подготовка к марафону - это не только практически ежедневные тренировки! Самым сложным для меня оказалось выбрать старт Напомню, решение пробежать 42 километра в 2017 году я приняла несколько месяцев назад.

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Ирина Ганах

Журналист

5 мифов о классической музыке (видео)

У многих из нас существует мнение, что классическая музыка уже “отжила свое”, и на концерты в филармонию любят ходить только наши с вами бабушки и дедушки. Мы подготовили для Вас ряд самых распространенных мифов о классической музыке, и попробуем их развеять.
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Карина Омельянчик

Редактор, SMM и просто мама

Крещение ребенка: подготовка и идеи для праздника

Покрестили мы нашего малыша. Об этом я и хочу рассказать. Вернее, о моей подготовке к крестинам. Я поделюсь с вами идеями как организовать вечер так, чтоб он всем запомнился и был посвящен только вашей крошке.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

47-летняя Дженнифер Лопес похвасталась роскошными формами (фото)

47-летняя Дженнифер Лопес похвасталась роскошными формами (фото)

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В Словакии обнаружили самый древний смайлик (фото)
Джамала назвала критерии выбора финалистов нацотбора "Евровидения"

Джамала назвала критерии выбора финалистов нацотбора "Евровидения"

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Конец света: ученые назвали три вероятные причины
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Как продлить жизнь силой мысли: советы ученых

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Сколько часов в неделю можно работать: исследование ученых

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