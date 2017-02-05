Обстрел Авдеевки: боевики уничтожили более 150 домов

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05 февраля 2017 21:55

До войны в Авдеевке жили больше 30 тысяч человек. Теперь около 15 тысяч. Все, кто хотел покинуть прифронтовой город - уехали раньше. Теперь едут неохотно. За эту неделю - из Авдеевки эвакуировали всего триста горожан. Жители говорят: ехать просто некуда. Да и дома бросать страшно. А спасаться от снарядов в подвалах они уже привыкли.