ВАЖНЫЕ
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Каплин: Украина должна готовиться к войне03 февраля 2017 22:42
Народный депутат Сергей Каплин в эфире политического ток-шоу Черное зеркало на телеканале Интер заявил, что Украина должна готовится к настоящей войне, если власть не договорится о прекращении огня.
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Украине нельзя отказываться от Минских соглашений - политолог03 февраля 2017 22:38
Политический эксперт Вадим Карасев считает, что Украина не должна отказываться от Минских соглашений
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Обстрел Авдеевки: власть должна инициировать международное расследование03 февраля 2017 22:22
Власть Украины обязана инициировать международное расследование по Авдеевке.
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Государство людям не поможет - депутат03 февраля 2017 22:14
Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум заявила, что государство не поможет людям.
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Жители Авдеевки: мы никому не нужны03 февраля 2017 22:04
В эфире политического ток-шоу "Черное зеркало" на телеканале "Интер" жительница Авдеевки рассказала, что люди, которые проживают на Донбассе никому не нужны.