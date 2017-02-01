ВАЖНЫЕ
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В совбезе ООН Украина рассказала о ситуации в АвдеевкеVideo 01 февраля 2017 21:19
Чтобы рассказать миру о том, что на самом деле происходит в Авдеевке - Украина обратилась в Совет безопасности ООН. Экстренное заседание созвали накануне под руководством Швеции.
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В Николаеве простились с тремя погибшими в Авдеевке бойцамиVideo 01 февраля 2017 21:03
На коленях и со слезами на глазах. Украина сегодня прощалась с бойцами, погибшими в районе Авдеевки. Украинские военные отразили все атаки противника и не сдали ни метра наших позиций.
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Захваченный в Авдеевке боевик оказался крымчанином01 февраля 2017 20:35
Корректировщику огня боевиков, которого задержали в Авдеевке, объявили о подозрении
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Бои в Авдеевке: причин для эвакуации жителей нет - Турчинов01 февраля 2017 20:10
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на данный момент оснований для эвакуации жителей Авдеевки нет.
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Смоленская катастрофа: Польша подаст иск в Гаагский суд против России01 февраля 2017 19:30
Глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша в ближайшее время планирует подать жалобу в международный Суд ООН В Гааге на расследование России по делу смоленской катастрофы