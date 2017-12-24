Новый год уже на носу, а вы не можете определиться с местом празднования? Ресторан, главная площадь города или концерт?

Какую программу мероприятий в этом году организаторы предлагают украинцам? Podrobnosti.ua сделали подборку самых громких вечеринок в самых крупных городах страны.

Харьков

Карнавальная ночь в Park Misto

Когда: 31 декабря, 22:00

Где: улица Клочковская, 190-А

Golden Party 2018 в Superior

Когда: 31 декабря, 22:00

Где: проспект Академика Курчатова, 1А

Гастропаб "ТЕТЧЕR" - Follow the white rabbit

Когда: 31 декабря, 22:00

Где: улица 23 Августа, 26

Новогодняя ночь в центре Харькова

На площади Свободы 31 декабря жителей и гостей города приглашают для встречи Нового года. Праздничная программа будет проходить с 23:00 до 2:00 1 января.

Развлекательная программа "Встречаем вместе Новый год"

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького 31 декабря также начнется празднование Нового года. Мероприятия стартуют с 13.00 и продлятся до 04.00 утра 1 января.

Одесса

Новогодний концерт на Думской площади

31 декабря на Думской площади организуют ярмарку и конкурсы, а также большой концерт. Хедлайнерами шоу станут рэпер Серега и ABBA Tribute.

А вот главным призом будет турпутевка. Новый год встретят традиционным фейерверком.

Когда: 31 декабря, 22:00

Цена: бесплатно

Новогодняя ночь в стиле 80-90х

Гостей ожидает музыкальное сопровождение от звезды 90х - DJ Vertolet, зажигательные хиты группы "Ленинград" в исполнении кавер-группы "Победа", представление от шоу-балета "13", декорации.

Когда: 31 декабря, 22:00

Где: Concert Hall Odessa, Гагаринское плато, 5

Билеты можно купить по ссылке.

"Венецианский Карнавал"

Когда: 31 декабря, 22:00

Где: Vele Rosse Hotel, улица Гаршина, 3

Билеты можно купить по ссылке.

Виталий Козловский - Новогоднее шоу

Когда: 31 декабря, 22:00

Где: ночной клуб Palladium, бульвар Итальянский, 4

CrystaL ForesT - New Year Eve 2018

Когда: 31 декабря, 21:00

Где: ресторан REEF, Фонтанская дорога, 77

Львов

Главная елка города в Новогоднюю ночь

Главную елку Львова традиционно устанавливают на площади Свободы перед Оперой. На этой площади также расположена рождественская ярмарка, где можно выпить глинтвейна или даже горячего пива.

Бал Маскарад в Deluxe

Когда: 31 декабря, 21:00

Где: Deluxe Club, улица В.Великого, 2

Новогодняя вечеринка в "Озерном крае"

Когда: 31 декабря, 22:00

Где: отель-резорт "Озерний край", Пустомыты, Ставкова, 60

Новогодняя Дефиляда в ресторации Бачевских

Когда: 31 декабря, 20:30

Где: ресторация Бачевских, улица Шевская, 8

Главной сценой новогоднего вечера станет Оранжерея ресторана, где празднование начнется с концерта от резидентов ресторана - арф'ярки Иванны Митроган и пианиста Ивана Доценко.

Цена с человека - 3200 гривен.

Жидовская зал и Зал с бальконом. Верхние залы ресторана превратятся в уютную квартиру львовской богемы начала 20-го века. Здесь будет звучать праздничная музыка и царить атмосфера домашнего праздника. Кроме уютных посиделок и галицких фирменных блюд от шеф-повара Александра Чернышенко, гостей ждет камерный концерт от музыкантов группы "Кварта Львовская" и интерактивные забавы от юмористического дуэта "Ведущие".

Цена с человека - 2500 гривен.

Наливкові зала. Гостей с Новым годом поздравят музыканты группы "Кварта Львовская", а будут развлекать участники дуэта "Ведущие" Виктор Розовый и Николай Леськив.Также в Наливкових залах гости смогут в течение вечера пробовать авторские новогодние коктейли от бренд-бармена Ивана Зелика.

Цена с человека - 2500 гривен.

Звездный Новый год в "Малевиче"

Когда: 31 декабря, 22:00

Где: концерт-арена "Малевич", проспект Черновола, 2

Малевич black: вход в клуб, столик в большом зале (главная сцена), полное меню - 1800 грн с 1 гостя.

Малевич red: вход в клуб, столик в меньшем зале, сокращенное меню - 1300 грн с 1 гостя.

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