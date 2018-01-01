Как оказалось, если регулярно есть гранат, то сердце будет работать бесперебойно и вы дольше сможете сохранять свою молодость.

Гранат - это плод гранатового дерева округлой формы и насыщенного красного цвета. В переводе с латинского слово granatus означает "семенной". Плод состоит из множества зерен, отделенных друг от друга тонкой мембраной. В одном гранате их до 700 штук.

В природе более десятка сортов граната. Плоды отличаются по вкусу и цвету. Но все они полны витаминов и минералов.

Ниже перечислены полезные свойства этого фрукта.

Гранат обеспечивает организм питательными веществами

В гранате содержится порядка 15 аминокислот, пять из которых незаменимые. Также гранат богат витаминами К, С, В9 и В6 и минералами (калий, медь, фосфор). При этом гранат - низкокалорийный фрукт. В 100 граммах всего 72 килокалории.

Гранат укрепляет здоровье сердца

В гранате содержится пуникалагин (Punicalagin). Это вещество нейтрализует свободные радикалы и повышает антиоксидантный статус. Попадая в организм, оно благотворно влияет на сердце.

По данным медиков, пуникалагин и другие антиоксиданты, содержащиеся в гранате, укрепляют стенки сосудов и снижают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). Это препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Так, в одном из исследований больным со стенозом сонной артерии в течение трех лет предлагалось выпивать по 30 миллилитров гранатового сока в день. В результате было выявлено, что риск образования атеросклеротических бляшек у участников эксперимента снизился на 30%.

Гранат препятствует развитию артрозов

Артроз - самое распространенное заболевание суставов. По статистике, им страдает более 10% населения Земли. Артроз характеризуется воспалением и болезненностью движений.

Гранат богат витамином К, который играет значительную роль в обмене веществ в костях и соединительных тканях. В частности, участвует в усвоении кальция. А научные изыскания Медицинской школы Западного резервного университета Кейза показали: гранат замедляет деформацию хрящевых тканей, приводящих к остеоартрозу. Гранатовый сок богат фитонутриентами, которые снимают воспаления и уменьшают припухлости хрящевых тканей.

Гранат ухаживает за зубами

Сок граната способствует удалению зубного налета. Кроме того, он обладает противомикробными и противовирусными свойствами и очищает полость рта от бактерий. Благодаря этому снижается риск возникновения болезней десен.

Гранат защищает от рака

В соке граната содержатся вещества, препятствующие синтезу эстрогена и блокирующие рост злокачественных новообразований, - эллаготанины. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской ассоциации исследований рака, регулярное употребление граната в несколько раз снижает риск рака молочной железы.

Учёные изучают также влияние экстракта граната при раке простаты. Благодаря высокому содержанию анктиокислительных и антивоспалительных веществ гранатовый сок замедляет рост раковых клеток. Кроме того, существуют основанияполагать, что он замедляет развитие лёгочных онкологий, что позволяет более эффективно бороться с заболеванием.

Гранат повышает иммунитет

В 100 граммах граната содержится 21% дневной нормы витамина С. Как говорилось ранее, он обладает сильными антибактериальными свойствами. Гранат активизирует иммунную систему организма, защищая его от вирусов.

Считается, что достаточно съедать четвертинку одного граната, чтобы укреплять иммунитет.

Гранат улучшает пищеварение

Пищевые волокна - это элементы, которые не усваиваются организмом, но обеспечивают удаление из кишечника всего переработанного. Они считаются "двигателем" здорового пищеварения. Пищевые волокна содержатся в злаках, а также некоторых фруктах, в том числе гранате. Вы получите 16% дневной нормы пищевых волокон, если съедите всего 100 грамм граната - пищеварение и стул стабилизируются.

Кроме того, гранатовый сок стимулирует аппетит и прекрасно утоляет жажду.

Гранат способствует заживлению шрамов

Масло зерен граната улучшает регенерацию клеток эпидермиса, а также ускоряет заживление ран. Оно воздействует на фибробласты - клетки, отвечающие за коллаген и эластин, а также за синтез межклеточного вещества. Кроме того, экстракт граната хорошо восстанавливает кожу после солнечных ожогов.

Гранат повышает гемоглобин

Гемоглобин - это железосодержащий белок, обеспечивающий перенос кислорода в ткани организма. Нормальный уровень гемоглобина в крови у мужчин - 130-160 г/л, у женщин - 120-150 г/л. Если этот уровень ниже, человек ощущает тошноту, головокружение, слабость.

Гранат повышает уровень гемоглобина в крови. Гранатовый сок часто назначается при анемии, по полстакана три раза в день за полчаса до еды.

Гранат предотвращает выпадение волос

Одной из причин потери волос является железодефицитная анемия, то есть нарушение синтеза гемоглобина из-за дефицита железа. Со снижением уровня гемоглобина в крови клетки организма испытывают кислородное голодание. Первыми недостаток кислорода испытывают волосы и ногти.

Регулярное употребление в пищу граната не только нормализует гемоглобин, но и укрепляет волосяные луковицы. Это предотвращает выпадение волос и придает им здоровый блеск.

Гранат показан при сахарном диабете

В отличие от других, более сладких соков, гранатовый можно употреблять при диабете (в умеренных количествах). Он не вреден, а даже полезен. Так, гранатовый сок обладает мочегонным действием, что способствует уменьшению отеков, часто встречающихся у диабетиков на ранних стадиях болезни.

Кроме того, диабет нередко приводит к урологическим осложнениям. Для устранения неприятных ощущений при инфекциях мочевого пузыря применяется разбавленный гранатовый сок с медом.

Однако людям с нарушенным обменом веществ не следует пить покупной гранатовый сок, так как производители часто подслащивают его. Безопаснее и полезнее свежевыжатый сок, разбавленный водой, или просто зерна.

Гранат сохраняет молодость

Согласно исследованию 2006 года, гранат препятствует развитию болезни Альцгеймера. Это происходит за счёт высокого содержания в составе граната антиоксидантов пуникалагинов. К аналогичному выводу позднее пришли и учёные Университета Хаддерсфилда. Концентрированный гранатовый сок на 3,4% состоит из пуникалагина, который, в свою очередь, уменьшает выраженность воспалительных процессов в головном мозге и замедляет возрастные деменции.

Кроме того, экстракт граната нередко применяется в медицине как anti-age добавка. Он замедляет процесс старения кожи, уменьшает количество морщин и препятствует образованию возрастных пигментных пятен.

Как выбрать гранат

Гранат должен быть тяжелым - тяжелее, чем выглядит. Увесистость плода говорит о его сочности. Кожура должна быть сухой, без пятен и вмятин. Хорошо, если через неё прощупываются зерна.

Не стоит думать, что чем краснее гранат, тем он слаще. Цвет этого фрукта зависит от сорта, а не от степени зрелости. Лучше ориентироваться на хвостик (место, где был цветок) - там не должно быть ничего зеленого.

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