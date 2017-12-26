Новый год 2018: где и за сколько можно купить елку [ Редактировать ]
В Киеве уже начали продавать елки на специализированных базарах и стихийных рынках. По данным Киевской государственной администрации, в столице уже открылись официальные площадки, где можно купить елки и сосны.
Такие ярмарки работают в больших спальных районах Киева ежедневно с 8:00 до 17:00. Большинство из них расположены на Левом берегу.
Официальная ярмарка
Где находится?
- ул. Петра Григоренко, 24, на углу улиц Ревуцкого и Вишняковской, Харьковское шоссе, 49;
- Харьковское шоссе, 144, ул. Урловская, 11/44, ул. Михаила Драгоманова, 1, ул. Михаила Драгоманова, 1н;
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой, пересечение улиц Анны Ахматовой и Михаила Драгоманова, ул. Декабристов, 9;
- ул. Анны Ахматовой, 20/22, пересечение улиц Анны Ахматовой и Петра Григоренко, ул. Елизаветы Чавдар, 1, ул. Елизаветы Чавдар, 13;
- ул. Бориса Гмыри, 1, пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого, ул. Тростянецкая, 7, ул. Елены Пчилки, 2;
- ул. Срибнокильская, 13, Днепровская Набережная (возле ТЦ "Новус"), ул. Николая Бажана (возле ст. м. "Осокорки");
- ул. Михаила Гришко, 3, ул. Бориса Гмыри, 8, ул. Михаила Гришко, 8, ул. Александра Мишуги, 3в;
- проспект Николая Бажана, 3, проспект Николая Бажана, 36 (за переходом), ул. Срибнокильская, 2а;
- ул. Архитектора Вербицкого, 28А, Харьковское шоссе, 158, ул. Ялтинская, 5а;
- ул. Петра Григоренко, 26, ул. Архитектора Вербицкого, 16, ул. Петра Григоренко, 41;
- ул. Багговутовская, 8-10, ул. Щусева, 44, ул. Щербаковского, 56;
- угол ул. Дорогожицкой и ул. С. Хохловых, угол ул. Туполева и ул. Турчина, ул. Шамрыло, 10.
По состоянию на 21 декабря в столице еще не все ярмарки заработали, но на стихийных рынках уже полным ходом идет торговля хвойными деревьями.
Podrobnosti.ua разузнали, во сколько украинцам в этом году обойдется новогоднее дерево.
Купить елку в Киеве можно в среднем от 200 до 600 гривен. Все зависит от пышности и высоты дерева. Также продавцы предлагают киевлянам елочки и новогодние венки из веток. Стоимость: от 70 до 200 гривен, венки - по 60 гривен.
Экологи советуют покупать елки в проверенных местах - на официальных базарах или в супермаркетах. А если вы сомневаетесь в покупке натурального дерева - предлагаем выбрать искусственную елку.
Также узнайте в нашем материале, как креативно нарядить новогоднее дерево.
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