Биометрические паспорта в Украине: когда исчезнет проблема с печатью [ Редактировать ]
Новое оборудование для полиграфического комбината "Украина" поступит в ближайшее время, что позволит к середине января 2018 года вдвое увеличить объем печати загранпаспортов, а весной полностью решить проблему с выдачей гражданам Украины документов для выезда за границу.
Об этом сообщил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук, передает "Интерфакс-Украина".
"Новое оборудование для полиграфкомбината уже через пару дней прибудет из Нидерландов в Украину, неделя-две пойдёт на его наладку. Прогнозируется, что уже в середине января печатать паспортов для выезда за границу станут по крайней мере в 2 раза больше", - рассказал он агентству в субботу.
По словам Полищука, это позволит уже весной окончательно решить проблему с задержкой в выдаче загранпаспортов.
Данный вопрос будут решать путем расширения сети Центров обслуживания граждан "Паспортный сервис". В следующем году планируется открытие таких центров в Виннице, Полтаве, Луцке и Запорожье.
Напомним, что на полиграфическом комбинате "Украина" в очереди на печать стоит около 600 тысяч биометрических паспортов.
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