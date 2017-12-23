Одновременно с этим Москва отправила на Донбасс очередной гумконвой. На оккупированную территорию прибыли несколько колонн грузовиков. Пи этом наблюдателям ОБСЕ осмотреть груз не дали.

Согласно отчету миссии, 16 тентованных большегрузов заметили на окраине Луганска. 5 машин были с военными номерными знаками РФ, остальные - с гражданскими.

Напомню, с 2014 Россия постоянно посылает подобные "колонны", которых украинские пограничники проверить не могут.