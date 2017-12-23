Россия отправила очередной гумконвой на оккупированный Донбасс [ Редактировать ]
Одновременно с этим Москва отправила на Донбасс очередной гумконвой. На оккупированную территорию прибыли несколько колонн грузовиков. Пи этом наблюдателям ОБСЕ осмотреть груз не дали.
Согласно отчету миссии, 16 тентованных большегрузов заметили на окраине Луганска. 5 машин были с военными номерными знаками РФ, остальные - с гражданскими.
Напомню, с 2014 Россия постоянно посылает подобные "колонны", которых украинские пограничники проверить не могут.
по теме
Росія відправила черговий гумконвой на Донбас
Черговий конвой тилового забезпечення бойовиків відправила Росія на Донбас. В російському МНС стверджують, що білі КАМАЗи привезли продуктові набори, ліки, літературу та новорічні подарунки.
В России считают поставку Украине оружия угрозой для Минских соглашений
Но такие планы США грозят срывом мирного урегулирования боевых действий на Донбассе. Об этом изданию "РИА-новости" заявил замглавы МИДа России Григорий Касин.
Агрессия россиян на Донбассе: Макрон и Меркель сделали заявление
Макрон и Меркель призывают к устойчивому и всестороннему прекращению огня в будущем.
Россия готова вернуть военных в Центр по контролю и координации
Ну а на Донбассе ситуация с каждым днем все хуже. Под угрозой даже освобождение заложников, о котором договаривались долгие месяцы.
Великобританія посилить тиск на Росію - МЗС
Росія незаконно анексувала Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію в Україні - саме тому політика стосовно Росії буде жорсткою.