В России считают поставку Украине оружия угрозой для Минских соглашений [ Редактировать ]
Но такие планы США грозят срывом мирного урегулирования боевых действий на Донбассе. Об этом изданию "РИА-новости" заявил замглавы МИДа России Григорий Касин.
По его словам, поставка любых вооружений Украине лишь усугубляет конфликт и ставит под сомнение перспективу выполнения Минских договоренностей. Чиновник подчеркнул, что это мешает диалогу между Киевом и боевиками. А без этого, отмечают в РФ, кризис решить невозможно.
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