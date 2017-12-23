Но такие планы США грозят срывом мирного урегулирования боевых действий на Донбассе. Об этом изданию "РИА-новости" заявил замглавы МИДа России Григорий Касин.

По его словам, поставка любых вооружений Украине лишь усугубляет конфликт и ставит под сомнение перспективу выполнения Минских договоренностей. Чиновник подчеркнул, что это мешает диалогу между Киевом и боевиками. А без этого, отмечают в РФ, кризис решить невозможно.