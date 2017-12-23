В Австрии начало работать и ссориться с партнерами новое правительство

В Австрии начало работать и ... ссориться с партнерами - новое правительство. С кем уже успел побить горшки кабинет Себастиана Курца и почему - расскажет Татьяна Логунова.

Новое правительство Австрии только приняло присягу, но уже успело поссориться с несколькими странами и организациями. Подпорчены отношения с Израилем и Италией, обеспокоены - в ООН. Причина - программа нового правительства, в которое вошли консерваторы и ультра-правые.

Первыми своеобразное "поздравление" новому правительству Австрии прислали израильтяне. Премьер Биньямин Нетаньяху принял решение - временно ограничить контакты с министрами от ультра-правой "Партии Свободы".

Отношения с ведомствами, которые они возглавили, - а это МИД, МВД и Минобороны - Израиль теперь будет поддерживать исключительно на уровне рабочих контактов. Причина такого шага прямо не называется. Но есть более чем прозрачный намек - Израиль и дальше будет бескомпромиссно бороться с антисемитизмом.

А в ООН обеспокоены из-за позиции нового правительства в миграционном вопросе.

"Нам нужна перспектива. А торговля страхом, как метод получить политические посты и возложить вину на определенную группу людей, вызывает глубокое сожаление", - говорит верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад Зайд аль-Хусейн.

Повздорил кабинет Себастьяна Курца и с Италией. Из-за планов правительства начать выдачу австрийских паспортов немецкоязычным жителям итальянской провинции Южный Тироль.

"В нашей правительственной программе мы договорились выполнить желание южных тирольцев, которое было высказано всеми сторонами в Южном Тироле и, прежде всего, местным правительством Южного Тироля. Но реализовывать этот шаг мы, конечно, планируем в тесном контакте с властями Италии", - говорит канцлер Австрии Себастьян Курц.

В Риме уже заявили, что подобная инициатива отдает "этническим национализмом".