Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных испытаний. Решение единогласно поддержали все 15 стран-членов Совета Безопасности.

Новые меры еще больше ограничивают поставки топлива в КНДР - до 500 тысяч баррелей в год. Кроме того, запрещен экспорт продовольства, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Северокорейцы, которые работают за границей и отправляют заработанные деньги домой, должны быть репатриированы в течение года. Напомню, лишь в этом году Северная корея провела шесть ядерных испытаний.