Все, что не убивает, делает нас сильнее

Все, что не убивает, делает нас сильнее. В Одессе в спортивных дисциплинах сегодня соревновались ветераны АТО: те, которые в боях на Донбассе получили тяжелейшие травмы. Об удивительных примерах стойкости и веры в себя - репортаж Андрея Анастасова.

Эти соревнования называются "Сила Нации". В Украине они проходят уже второй год. Идея родилась у ветерана АТО Вадима Довгорука.

Зимой 2015 в бою под Дебальцево спецназовец потерял обе ноги и руку. Но не пал духом. Начал организовывать ребят, также получивших ранения, ходил по госпиталям, и теперь он - настоящая легенда.

"Сначала в первый проект было тяжеловато, потому что у нас общество было не готово, то есть человеку было тяжело выйти на протезе. А сейчас ребята сами звонят, просятся. К сожалению, этих ребят все больше и больше становится", - рассказывает участник состязаний Вадим Довгорук.

Жим штанги лежа, стоя, подъем гантелей, отжимания, упражнения на тренажерах - на соревнования в Одессу приехали 23 участника со всех уголков страны. Одни - еще до ранения занимались спортом, другие - только начали.

"Цель - показать людям, что на самом деле после таких тяжелых ранений, после ампутации жизнь не заканчивается, что на самом деле очень важна сила духа", - объясняет организатор проекта Алена Соловьева.

Сами АТОшники не без гордости говорят: одна из целей таких встреч - не только доказать что-то себе, но и поломать стереотипы в обществе.

"Люди, які з інвалідністю: хто без ноги, хто без руки, сьогодні будуть доводити усьому суспільству, що ми такі самі люди, як і всі інші! Також на рівні з іншими займатися спортом!", - говорит участник состязаний Александр Швецов.

А еще важен азарт, рассказывает Владислав Кузнецов, который летом 2015 под Лисичанском выбросил брошенную в БТР гранату, и в результате потерял руку.

"Складніше те, що доводиться себе переборювати і в той же час дивитись на хлопців і тримати марку, тому що трохи навіть соромно, коли хтось щось може, а ти не можеш, хоча знаєш, що теоретично в тебе це має вийти!", - говорит участник состязаний Владислав Кузнецов.

Важная особенность проекта "Сила Нации": здесь нет ни судей, ни победителей. Считается, что главную победу - победу над собой - эти ветераны АТО уже одержали.