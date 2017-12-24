Мужчина в противогазе с мачете напал на прохожих, есть раненые (фото) [ Редактировать ]
В США в городе Лос-Анджелес неизвестный мужчина в противогазе и с мачете напал на прохожих в районе Канога Парк. Об этом сообщает издание Daily Star.
Отмечено, что полиция быстро прибыла на место происшествия и открыла огонь по злоумышленнику. Мужчина был ранен, его доставили в больницу. Также госпитализированы восемь пострадавших. О погибших газета не сообщает.
Дрегие детали происшествия пока неизвестны.
В свою очередь пользователь Twitter Кевин Такуми опубликовал в своем микроблоге фото с места происшествия. На изображении видно, как медики несут человека на носилках.
Officer Involved Shooting CanogaPark @LAPD shoots suspect armed with machete and wearing a gas mask. pic.twitter.com/XulmuYH2B1— Kevin Takumi (@KevinTakumi) 24 грудня 2017 р.
Напомним, ранее сообщалось о том, что исламисты готовят новые теракты в Европе.
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