В Турции уволили три тысячи человек из-за участия в госперевороте [ Редактировать ]
Еще почти три тысячи человек уволили в Турции из-за причастности к прошлогодней попытке переворота. Подозреваемых обвиняют в сотрудничестве с исламским проповедником Фетхуллахом Гюлленом - его турецкие власти считают организатором путча в июле 2016.
Увольнения коснулись работников нескольких министерств, а также полиции, береговой охраны и военных. Всего за полтора года чисток работу потеряли десятки тысяч людей.
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