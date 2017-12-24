Еще почти три тысячи человек уволили в Турции из-за причастности к прошлогодней попытке переворота. Подозреваемых обвиняют в сотрудничестве с исламским проповедником Фетхуллахом Гюлленом - его турецкие власти считают организатором путча в июле 2016.

Увольнения коснулись работников нескольких министерств, а также полиции, береговой охраны и военных. Всего за полтора года чисток работу потеряли десятки тысяч людей.