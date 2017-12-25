"Акт войны" и посягательство на суверенитет. Так в Северной Корее охарактеризовали санкции Совбеза ООН. Новые штрафные меры равносильны полной экономической блокаде страны, и этот разрушает мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе в целом, - считают в КНДР.

Поэтому Пхеньян продолжит политику ядерного сдерживания Штатов и их союзников. Напомню, 22 декабря Совет безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи из-за ядерных и ракетных испытаний. Резолюция запрещает поставлять в КНДР нефть.

Относительно 16 физлиц дипломаты ввели визовые запреты, а их имущество за пределами страны заморозили. Кроме того, уже в ближайшие 12 месяцев тысячи трудовых мигрантов из Северной Кореи по всему миру должны будут вернуться на Родину.