Петр Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю и отметил, что введенный праздник никак не посягает на традиционное празднование 7 января. Видеообращение с поздравления президента опубликовано на сайте администрации.
Порошенко отметил, что выбирать себе календарь - это личное право каждого, а задачей государства является гарантировать такое право и дать возможность выбора. Сам президент решил праздновать дважды.
"Украина - уникальная в своей веротерпимости и уважении к религиозным чувствам страна. Мы - это православные, греко-католики, римо-католики. Мы - целое разнообразие протестантских церквей. Мы - мусульмане и иудеи. Мы все вместе - украинцы", - подчеркнул он.
Глава государства напомнил, что в этом году Украина отметила пятисотлетие начала Реформации, которая способствовала в Украине становлению институтов частной собственности, развитию процесса национального возрождения и предоставила весомый толчок образованию, науке, культуре и религии.
По его словам, сейчас протестантские церкви играют большую роль в украинской духовно-религиозной жизни, ведь совершают активную проповедническую, просветительскую и благотворительную деятельность.
Отдельно Порошенко отметил, что сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Вячеслава Черновола, одного из отцов-основателей независимой Украины. Президент подчеркнул, что и сейчас актуальна его программа действий по объединению всех государственных сил для общей победы и построения современной демократической Украины.
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