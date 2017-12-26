Под воздействием наркотиков: под Киевом двое грузин сбили мать с двумя детьми (фото) [ Редактировать ]
В городе Вишневое Киевской области двое иностранцев сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку. ДТП произошло на пешеходном тротуаре.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.
"В городе Вишневое под Киевом двое грузин под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку. Сейчас мать и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков", - говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили, что подозреваемые пытались скрыться от патрульных.
"Автомобиль с иностранными номерами, который остановился на красный свет светофора, вызвал подозрение у патрульных полицейских. Правоохранители решили проверить документы - в салоне было двое. Увидев полицейских, водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора выехал на встречную полосу и начал убегать. Впереди подозреваемые заметили автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и произошла трагедия", - добавили в полиции.
Подозреваемые задержаны согласно ст.208 УПК Украины. Их поместили в изолятор временного содержания.
"Злоумышленниками оказались граждане Грузии, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков", - отметили в ведомстве.
Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.
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