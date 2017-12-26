Браузер Opera получил кцию NoCoin, препятствующую добыче криптовалюты без ведома пользователей на открытых в программе сайтах. Блокировщик скрытого майнинга, объединенный с блокировщиком рекламы AdBlocking, доступен в браузере Opera 50 Beta RC (Release Candidate), однако скоро появится и в обычной версии приложения.

Владельцы некоторых сайтов добавляют на страницы своих ресурсов функцию скрытого майнинга, чтобы добывать криптовалюту на компьютерах посетителей. Чаще всего такие скрипты внедряют в сайты, на которых пользователи проводят достаточно много времени: это могут быть ресурсы с браузерными играми или потоковым видео.

Такой контент обеспечивает хорошую нагрузку на процессор, что позволяет замаскировать использование дополнительных ресурсов системы для добычи криптовалюты.

Тем временем Facebook ввел новую функцию.