Opera выпустила блокировщик майнинга [ Редактировать ]
Браузер Opera получил кцию NoCoin, препятствующую добыче криптовалюты без ведома пользователей на открытых в программе сайтах. Блокировщик скрытого майнинга, объединенный с блокировщиком рекламы AdBlocking, доступен в браузере Opera 50 Beta RC (Release Candidate), однако скоро появится и в обычной версии приложения.
Владельцы некоторых сайтов добавляют на страницы своих ресурсов функцию скрытого майнинга, чтобы добывать криптовалюту на компьютерах посетителей. Чаще всего такие скрипты внедряют в сайты, на которых пользователи проводят достаточно много времени: это могут быть ресурсы с браузерными играми или потоковым видео.
Такой контент обеспечивает хорошую нагрузку на процессор, что позволяет замаскировать использование дополнительных ресурсов системы для добычи криптовалюты.
Тем временем Facebook ввел новую функцию.
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