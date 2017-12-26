Европейских наблюдателей на выборах российского президента в Крыму не будет - ОБСЕ

Наблюдать не будут. Евросоюз и ОБСЕ не собираются направлять наблюдателей в Крым на выборы президента России. Однако некоторые представители Запада - в частности депутаты национальных парламентов - все же посетят оккупированный полуостров.