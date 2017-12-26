Україна не стане членом Євросоюзу у найближчі роки - Зігмар Габріель [ Редактировать ]
Міністр закордонних справ Німеччини запропонував нову модель співпраці України і Євросоюзу. Зігмар Габріель уважає, що Брюссель міг би вибудовувати відносини з Україною і Туреччиною за новим зразком, сформованим після виходу Великої Британії з Євросоюзу. Про це дипломат заявив в інтерв'ю німецьким журналістам.
На думку міністра, в найближчі роки ні Україна, ні Туреччина не зможуть стати членами ЄС. Саме тому потрібна альтернативна модель якісної співпраці.
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