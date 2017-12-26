Умер один из создателей рунета [ Редактировать ]
В Москве умер российский программист и один из основателей рунета Валерий Бардин. Ему было 63 года. Как рассказала ТАСС жена Бардина, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Евгений Бардин работал программистом в Институте атомной энергии имени Курчатова. Там он в конце 1980-х годов создал компьютерную сеть, одну из первых подключенных к интернету.
Последние несколько лет Бардин сотрудничал с агентством ТАСС. Он разработал алгоритм на основе искусственного интеллекта, который автоматически определял тематику материалов.
Напомним, что умер известный украинский ведущий.
по теме
Я марсианин: Илон Маск шокировал признанием
Опубликовали рождественское письмо Илона Маска, которое якобы было получено от "анонимного источника".
Мужчина месяц не замечал мертвую жену в квартире
Мужчина месяц не знал о том, что его жена умерла и признался, что учуял плохой запах, исходящий из спальни.
Игра в очках виртуальной реальности обернулась для геймера смертью
В Москве в одной из квартир обнаружили тело 44-летнего геймера.
Студент умер на свидании в ресторане
Студент умер на руках у своей подруги от аллергии на орехи после того, как официант заверил его, что карри из их меню не содержит арахиса.
К Земле вернется астероид-череп
Астероид 2015 TB145 впервые наблюдали на Хеллоуин 2015 года, когда он приблизился к Земле. Его особенностью стала схожесть по форме с человеческим черепом под определенным углом.