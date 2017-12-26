В Москве умер российский программист и один из основателей рунета Валерий Бардин. Ему было 63 года. Как рассказала ТАСС жена Бардина, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Евгений Бардин работал программистом в Институте атомной энергии имени Курчатова. Там он в конце 1980-х годов создал компьютерную сеть, одну из первых подключенных к интернету.

Последние несколько лет Бардин сотрудничал с агентством ТАСС. Он разработал алгоритм на основе искусственного интеллекта, который автоматически определял тематику материалов.

Напомним, что умер известный украинский ведущий.