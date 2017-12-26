В Днепре мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета возле магазина и ранил в глаз своего знакомого. Об этом сообщает полиция и местные СМИ.

Злоумышленника задержали. Как выяснили полицейские, во время конфликта один из мужчин выстрелил другому в глаз из травматического пистолета. Пострадавшего доставили в больницу Днепра.

Инцидент произошел на улице Калиновой возле магазина "Брусничка". Мужчина также угрожал кассиру заведения, досылая патрон в патронник. Однако в момент задержания установить место нахождения оружия не удалось.

Задержали подозреваемого в стрельбе в заведении игровых автоматов на той же улице. Его доставили в отделение полиции, решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Злоумышленнику грозит наказание по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Техасе полицейский застрелил ребенка.