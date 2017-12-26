Меньше пальца: представлен самый маленький телефон в мире (видео) [ Редактировать ]
Компания Clubit New показала самый крошечный мобильный телефон в мире. Сбор средств на выпуск Zanco Tiny T1 уже завершилась. Видеообзор устройства разместили на сайте kickstarter.com.
В длину гаджет чуть меньше 47 мм, а его вес равен 12 г. Zanco Tiny T1 может хранить в себе до 300 контактов, 50 сообщений и 50 последних вызовов. С телефона можно звонить и писать сообщения. Кроме того, у малютки 32 МБ оперативной и 32 МБ энергонезависимой памяти. Звонки осуществляются только в сетях 2G. Гаджет оснащен входом для nano-SIM, OLED-дисплеем и 13 голосовыми командами. Сохранять заряд батареи телефон может в течение трех дней.
Старт продаж Zanco Tiny T1 запланирован на май 2018 года. Он будет стоить 40 долларов.
Напомним, Samsung представила Galaxy A8 и A8+.
по теме
Житель Запоріжжя збудував автономний будинок
Чоловік розповідає - до енергонезалежності підштовхнула звичайна бюрократична тяганина.
Скончался легендарный советский композитор
Скончался известный композитор, народный артист России, автор музыки для "Чебурашки и Крокодила Гены" Владимир Шаинский
В Киеве "автоледи" создала пробку на тротуаре
Неправильно припаркованный автомобиль горожанам пришлось обходить по очереди.
Итоги-2017: топ-5 новых законов Украины
Уходящий год был богат не только реформами Украины, но также и новыми законами, которые были призваны улучшить жизни украинцев и вывести страну на новый уровень.
Мужчина позвал девушку на свидание и преподнес ей смертельный сюрприз
Житель Красноярска задержан за убийство девушки на свидании.