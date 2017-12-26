Из Национального архива Великобритании исчезли тысячи правительственных документов - СМИ [ Редактировать ]
Тысячи правительственных документов исчезли из Национального архива Великобритании. Об этом сообщает авторитетное издание "Гардиан".
Пропали бумаги, которые касаются наиболее противоречивых эпизодов 20-го века. Например, проблем вокруг Северной Ирландии.
Нет и так называемого письма Зиновьева - это обращение к английским коммунистам с призывом активизировать подрывную работу. По предварительной версии, документы изъяли госслужащие.
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