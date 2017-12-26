Еще одна печальная новость. Ушел из жизни известный композитор Владимир Шаинский.

Ему было 92. Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве, учился здесь же - в музыкальной школе-десятилетке. Потом началась война, семью эвакуировали в Ташкент. Будущий композитор продолжил обучение в местной консерватории, тогда и начал писать музыку. В первую очередь, музыкант прославился детскими песнями из советских мультфильмов - таких, как "Чебурашка и крокодил Гена", "Приключения Незнайки" и "Веселая карусель".