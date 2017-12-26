240 жителей Филиппин стали жертвами урагана "Тембин", среди них много женщин и детей. Мощные потоки воды полностью уничтожили несколько деревень. Сотни людей - пропали без вести.

А в Австрии - горный обвал отрезал от мира 130 жителей альпийской деревушки. Все подробности - в следующем материале.

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Потоки воды просто смывали дома и даже целые деревни на Филиппинах. Власти сообщили, что вышедшая из берегов река полностью разрушила горный поселок Далама. От домиков из фанеры и пальмовых листьев - не осталось ничего. 160 человек считаются пропавшими без вести. Но спасатели не теряют надежды найти их живыми.

"Вода прибывала очень быстро, и люди не могли выбраться из своих домов. Наводнение было настолько сильным, что поток буквально сносил дома", - рассказывает Армандо Сангкопан, житель Даламы.

"В этой деревушке было 103 дома. Теперь они просто исчезли - из-за наводнения", - говорит Вик Мар, волонтер.

После Филиппин шторм направился на север. Во Вьетнаме из-за приближения урагана эвакуировали более 650 тысяч человек. Но "Тембин" вышел на берег и отчасти утратил свою силу. Сейчас тайфун продвигается в сторону Таиланда. Синоптики предупреждают - сильные ливни будут продолжаться еще два-три дня. Закрыты школы, а туристам запретили купаться и ездить на морские экскурсии. Огромные убытки подсчитывают местные рыбаки - им не разрешают выходить в море.

"Если бы не этот тайфун, мы бы рыбачили еще два-три месяца. Но теперь нам нужно бросить все и возвращаться домой с пустыми руками", - говорит Тран Ког Дуонг, рыбак.

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В Японии же - настоящая зима. На страну обрушился снежный шторм. На северных островах Хоккайдо и Хонсю за сутки выпало 40 сантиметров снега. На дорогах огромные пробки и многочисленные аварии. Погиб, как минимум, 1 человек, еще 15 - травмированы. Ветер просто сбивал людей с ног.

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Не обошла стороной непогода и Европу. В Австрии горный обвал отрезал от мира 130 жителей альпийской деревушки. Камни остановились буквально в двух десятках метров от домов. Никто не пострадал, но 50 человек пришлось срочно эвакуировать. На месте работают спасатели, расчистить дорогу и освободить людей они смогут только через два дня.