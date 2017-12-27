Марлен Дитрих: Google посвятил праздничный дудл культовой актрисе [ Редактировать ]
Мария Магдалина Дитрих - немецкая и американская актриса, певица, секс-символ. Она еще при жизни стала легендой, создав в кино один из совершенных женских образов и оказав большое влияние на моду, стиль и женское сознание.
116 лет назад, в немецком городе Шенеберг, родилась девочка, которой суждено было стать известной на весь мир, и той роковой женщиной, чье имя будут помнить даже через столетие.
Дитрих представляла собой шокирующий тип прекрасной и обаятельной женщины, одновременно порочной и невинной, вызывающе сексуальной и неприступной. Ее судьба, замешанная на искусстве, политике и сексе, ее одиночество в конце жизни все еще вызывают интерес и споры.
Дудл Дитрих был проиллюстрирован художником Сашей Стейнбергом. В сообщении под памятным дудлом художник пишет:
"Она была диким оригиналом! Несмотря на давление времени, она следовала своему курсу, особенно с точки зрения политики и пола. Как королева сопротивления, это особенно вдохновляет. Кроме того, у нее просто была эта сила ... в каждой роли она таинственная и сильная, блестящая. Это то, к чему я стремлюсь".
"Счастливого 116-го день рождения, Марлен!", - поздравили актрису в Google.
Ранее мы писали о топ-запросах украинцев в Google в 2017 году.
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