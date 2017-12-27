Биткоин: курс криптовалюты взлетел на $2000 [ Редактировать ]
фото: Black Junction TV
27 декабря курс биткоина резко взлетел. Состоянием на 2:00 по Киеву, курс криптовалюты достиг отметки $15 592.
Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Напомним, что 25 декабря курс криптовалюты составлял $13 287.
При этом, курс приобретающего популярности Bitcoin Cash также подорожал на 7,14% и достиг отметки $2 895.
Напомним, что основатель биржи криптовалюты заявил, что "у биткоина нет перспектив".
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