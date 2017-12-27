27 декабря курс биткоина резко взлетел. Состоянием на 2:00 по Киеву, курс криптовалюты достиг отметки $15 592.

Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Напомним, что 25 декабря курс криптовалюты составлял $13 287.

При этом, курс приобретающего популярности Bitcoin Cash также подорожал на 7,14% и достиг отметки $2 895.

Напомним, что основатель биржи криптовалюты заявил, что "у биткоина нет перспектив".