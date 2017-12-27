Транспортный коллапс в Киеве: туман "остановил" город [ Редактировать ]
В Киеве до конца суток 27 декабря синоптики прогнозируют туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом.
Также советуют держать безопасную дистанцию с другими автомобилями и при остановке включить аварийную световую сигнализацию.
В связи с этим, в Киеве на дорогах возникли огромные пробки, по данным Google Maps.
По состоянию на 13:45 уровень пробок в столице достиг 7 баллов. Особенно трудно проехать по центру.
В частности, движение затруднено в районе станции метро Лыбидская, по улице Большой Васильковской и до станции метро Площадь Льва Толстого.
Огромная пробка тянется по улице Тараса Шевченко до Бессарабской площади. Машины едут со скоростью 3 км/ч. Кроме того, сложно проехать по бульару Леси Украинки.
Также заторы наблюдаются у станций Золотые ворота, Почтовая площадь, Контрактовая площадь, Тараса Шевченко.
Сложная ситуация и на Набережном шоссе
Кроме того, в городе произошли около десятка ДТП, что также затрудняет движение транспорта.
Напомним, что над Европой столкнулись два циклона. Читайте, как это отразится на Украине.
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