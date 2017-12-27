В Киеве до конца суток 27 декабря синоптики прогнозируют туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом.

Также советуют держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями и при остановке включить аварийную световую сигнализацию.

В связи с этим, в Киеве на дорогах возникли огромные пробки, по данным Google Maps.

По состоянию на 13:45 уровень пробок в столице достиг 7 баллов. Особенно трудно проехать по центру.

В частности, движение затруднено в районе станции метро Лыбидская, по улице Большой Васильковской и до станции метро Площадь Льва Толстого.

Огромная пробка тянется по улице Тараса Шевченко до Бессарабской площади. Машины едут со скоростью 3 км/ч. Кроме того, сложно проехать по бульару Леси Украинки.

Также заторы наблюдаются у станций Золотые ворота, Почтовая площадь, Контрактовая площадь, Тараса Шевченко.

Сложная ситуация и на Набережном шоссе

Кроме того, в городе произошли около десятка ДТП, что также затрудняет движение транспорта.

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