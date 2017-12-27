Мужчина выжил после семи месяцев в Индийском океане (фото) [ Редактировать ]
В Индийском океане у берегов острова Реюньон обнаружили лодку, на которой находился гражданин Польши. По словам спасенного, после поломки лодки он дрейфовал по океану в течение семи месяцев. Его единственным спутником все это время был кот, пишет Figaro.
54-летний мужчина рассказал жандармам, что еще в мае он отплыл на своей самодельной лодке с Коморских островов в юго-восточной Африке, взяв с собой запас еды на месяц. Поляк планировал добраться до ЮАР, чтобы найти там работу.
Однако лодка очень быстро сломалась, также вышли из строя имевшиеся у мужчины с собой средства связи.
В итоге ему пришлось дрейфовать между Мальдивами, Индонезией и Маврикием до тех пор, пока его не обнаружили с яхты неподалеку от Реюньона.
Поляк выжил, питаясь имевшимися у него запасами китайского супа-лапши из расчета половина пачки в день, а также выловленной из океана рыбой.
Ранее сообщалось, что две женщины 5 месяцев "болтались" в открытом океане.
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