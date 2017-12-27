Водителя от смерти спасли "потусторонние силы" (фото) [ Редактировать ]
На одной из автострад в Таиланде на легковой автомобиль рухнул контейнер с проезжавшего мимо грузовика, пишет Nation.
На опубликованных фото видно, что массивный контейнер "расплющил" Honda практически в лепешку. Спасателям пришлось применить клещи для резки металла, чтобы высвободить водителя, которого с травмами отправили в больницу.
Пользователи в комментариях удивляются, как мужчине удалось выжить в таких условиях. Они предполагают, что его спасли потусторонние силы.
Полиция ведет расследование случившегося. По предварительным данным, контейнер оказался плохо закреплен, что и стало причиной инцидента.
Накануне в Запорожье водитель чудом выжил после столкновения с локомотивом.
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