На одной из автострад в Таиланде на легковой автомобиль рухнул контейнер с проезжавшего мимо грузовика, пишет Nation.

На опубликованных фото видно, что массивный контейнер "расплющил" Honda практически в лепешку. Спасателям пришлось применить клещи для резки металла, чтобы высвободить водителя, которого с травмами отправили в больницу.

Пользователи в комментариях удивляются, как мужчине удалось выжить в таких условиях. Они предполагают, что его спасли потусторонние силы.

Полиция ведет расследование случившегося. По предварительным данным, контейнер оказался плохо закреплен, что и стало причиной инцидента.

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