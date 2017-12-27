Бес попутал. В Ивано-Франковске священник на "Мерседесе" устроил ДТП. Несмотря на пост, батюшка изрядно принял на душу. А после аварии - как на грех - еще и наутек от патрульных пустился. Далеко ли убежал? Все подробности у наших корреспондентов.

Дтп произошло на улице Иоанна Павла II. Mercedes не уступил дорогу и врезался в микроавтобус Volkswagen - прямо на пешеходном переходе. На место сразу сбежались люди. Остановился и экипаж патрульных, который как раз проезжал мимо.

"Як розповіли очевидці події патрульним, водій автомобіля мерседес порушив правила дорожного руху, внаслідок чого відбулося зіткнення автомобілів", - говорит Николай Гурак, пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска.

Водитель микроавтобуса сразу предъявил свои документы, а вот мужчина, который был за рулем мерседеса, попытался незаметно скрыться. Правда, далеко убежать - не удалось. Полицейские догнали его и заставили вернуться.

"Ви водій? - Ну, водій. Як ви так собі взяли лишили машину і пішли".

"Патрульні повезли водія винуватця ДТП в медзаклад для освідування на стан алкогольного спяніння. За результатами обстеження і висновком лікаря водій автомобіля Мерседес знаходився в стані алкогольного спяніння", - говорит Николай Гурак, пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска.

Личность виновника ДТП - уже известна. Это - священик УПЦ КП - протоиерей Андрей Дмитрук. Он настоятель храма Вознесения Господня в селе Семаковцы Городенковского района. Живет в Ивано-франковске как раз на той улице, где и произошла авария. Почему во время строгого поста священик пьяным рассекал на элитном авто по городу - мы поинтересовались в Коломыйской епархии УПЦ КП. Там ответили - никакой информации об инциденте у них - нет.

"Нам на даний час не відомо де це було і що це було. У виданнях говорять що це священник але хто це ми не знаємо", - говорит Юрий Гушул, заместитель руководителя пресс-службы Коломыйской епархии УПЦ КП.

В результате аварии - никто не пострадал. Правда, скорая все же приезжала, так как пассажир микроавтобуса жаловался на резкую боль в коленях. Врачи его осмотрели - но госпитализация не понадобилась.