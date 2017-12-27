В Израиле опять неспокойно. Протестами охвачены палестинские территории на Западном берегу. Причина все та же - перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Только уже не американского.

Какая еще страна решилась на переезд и кто хочет последовать ее примеру - расскажет Сергей Ауслендер.

И снова протесты по всему Западному берегу. Стычки с военными, горящие покрышки, стрельба. Службы безопасности Израиля буквально несколько часов назад арестовали четверых палестинцев за подготовку теракта. Повод для очередных потасовок дала, как ни странно, очень далекая от Палестины Гватемала, когда объявила, что перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим. Об этом заявил ее президент Джимми Моралес. В Иерусалиме этому решению буквально рукоплескали.

"Я хотел бы сказать президенту Гватемалы: "Да благословит вас Бог, мой друг, президент Моралес. Ждем вас здесь, в Иерусалиме. Недавно я сказал вам, что будут другие страны, которые признают Иерусалим и объявят о переводе своих посольств. Ну вот вторая страна, и я повторяю: будут и другие, это только начало", - говорит Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

А вот реакция арабских стран была прямо противоположной. Иордания и Египет осудили гватемальскую инициативу, а председатель Палестинской автономии Аббас выразил мнение, что это серьезная ошибка со стороны Моралеса. Но процесс, что называется, пошел. Вслед за Гватемалой о переносе своих дипредставительств объявили Гондурас и Панама.

Помимо всего, в сети появился предположительный список стран, с которыми Израиль ведет переговоры о переносе посольств. Называют Перу, Словакию, Румынию, Грузию и другие государства. О своих намерениях перенести дипредставительство ранее заявили Чехия и Румыния.

Впрочем, все это вовсе не означает, что завтра дипломаты начнут паковать чемоданы и над Иерусалимом будут развеваться флаги разных государств. Все страны, заявившие о переносе посольств, оговариваются, что сделают это только после Соединенных Штатов - инициатора всей этой истории. А вот они, как раз, и не торопятся.

"Пока все это существует на бумаге. Если говорить о реальной жизни, то конфликт, который способствовал тому, что до сих пор все посольства находятся в Тель-Авиве, он не исчерпан, не закончен, и решения ему до сих пор не найдено. А в Иерусалиме пока о единстве города и говорить не приходится, учитывая, что израильтяне-евреи и носу не кажут в арабские кварталы", - поясняет Ксения Светлова, депутат Кнессета.

Дональд Трамп вместе со своим громким заявлением о признании Иерусалима израильской столицей подписал очередной указ, откладывающий переезд посольства. Но в Израиле все равно весьма воодушевлены, тут как раз тот случай, когда слова важнее дел. Что же касается жесткой реакции арабских стран, то гватемальский МИД объявил: переезд - дело решенное. Нужно только подождать. Сколько ждать - не уточнили.