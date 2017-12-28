Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что среди освобожденным во время обмена пленными украинских заложников большинство не являются военными, передает УНИАН.

"Там 41 гражданский и соответственно 32 военных. В том числе блогеры и ультрас луганской "Зари". Там много гражданских. Там женщины есть", - сообщил Бирюков.

Напомним, что 27 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками оккупационных сил России на Донбассе. В результате были освобождены 73 украинских заложника. Украина передала на оккупированные территории 233 человека.

Президент Украины Петр Порошенко встретил освобожденных из плена украинцев, которых незаконно удерживали на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.