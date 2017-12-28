В 00:25, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с освобожденными украинцами, которые находились в плену. Об этом передает 112.ua.

Все встречающие родственники и близкие, которые ожидали прилета людей из Харькова, в то время, когда они спускались по трапу самолета начали скандировать "Герои!".

"Друзья, сегодня знамениты день! Ради таких дней стоит жить! Сегодня мы с вами сотворили чудо: 73 украинца вернулись домой нашими с вами усилиями!", - заявил президент Украины Петр Порошенко.

Также президент добавил, что все будут прилагать максимум усилий, чтобы освободить остальных пленных.